Движение на трассе Киев — Чоп полностью восстановили после ликвидации последствий непогоды
Движение на трассе Киев — Чоп полностью восстановили после ночных работ по расчистке дороги (Фото: Скриншот из видео Александр Коваль/Telegram)
По состоянию на утро пятницы, 9 января, после ликвидации последствий непогоды движение на трассе Киев — Чоп полностью восстановили.
Об этом сообщил начальник Ровенской ОГА Александр Коваль в Telegram.
Он опубликовал видео дороги возле села Зеленый Гай, где 8 января была большая пробка.
«Благодаря работе дорожников в течение ночи, а также пониманию водителей дорогу удалось расчистить», — отметил Коваль.
В ОГА отметили, что все дороги государственного значения пока проездные. В то же время на некоторых региональных дорогах есть осложнения движения.
Коваль добавил, что сейчас на автодорогах государственного и регионального значения в Ровенской области задействовано 77 единиц техники.
По его словам, все службы продолжают работать в усиленном режиме.
8 января украинцы распространяли в социальных сетях с последствиями непогоды. На дорогах было затруднено движение из-за снега, гололеда и метели.
На дорогах, в частности на трассе Львов-Тернополь, образовались огромные пробки. В Ровенской области спасатели освобождали машины из снежных заносов на трассе Киев-Чоп, сообщала ГСЧС.