Митрополит Епифаний проведет службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье

6 апреля, 23:33
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Епифаний (Фото:Митрополит Епифаний/Facebook)

Епифаний (Фото:Митрополит Епифаний/Facebook)

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний 9 апреля проведет литургию на территории Верхней лавры.

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, служба в Вербную неделю пройдет в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских. Служба начнется в 9 утра.

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«Блаженнейший владыка вознесет молитвы к Богу за защитников Родины, за победу Украины и за весь наш украинский народ, а также освященной водой окропит ветки вербы, которые верующие в этот день с радостью несут в храм Божий», — рассказали в ПЦУ.

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С 1 января заповедник Киево-Печерская лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней лавры. 7 января впервые в истории митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которые занимала в Киево-Печерской лавре, поскольку государственный заповедник расторг договор о пользовании постройками на территории святыни, заключенный в 2013 году. Позже Кабмин также отменил решение правительства времен Януковича о передаче Лавры в пользование УПЦ (МП).

Инфографика: NV

Однако 30 марта представители УПЦ (МП) не покинули Лавру и продолжили проводить там богослужения.

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Также они не впустили комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры. Заповедник подал заявление в полицию.

УПЦ (МП) также подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры, однако суд не разрешил им остаться в Лавре на время рассмотрения иска. Несмотря на категорический отказ покидать Лавру, УПЦ (МП) вывозит имущество из святыни.

1 апреля Шевченковский райсуд Киева отправил экс-настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

Ему сообщили о подозрении по двум статьям — разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киево-Печерская Лавра Православная церковь Украины Митрополит Епифаний ПЦУ Вербное воскресенье

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