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Транспортный коллапс в Полтаве: частные перевозчики бастуют третьи сутки, на остановках – огромные очереди

Сегодня, 09:52
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Транспортный коллапс в Полтаве: частные перевозчики бастуют третьи сутки, на остановках – огромные очереди - фото

poltava.depo.ua

В город не выехала ни одна маршрутка

В Полтаве третий день бастуют частные перевозчики, требуя повысить стоимость проезда в маршрутках.

Забастовка началась в субботу, 11 мая, и продолжается до сих пор.

Как сообщает ТСН, люди стоят на остановках в очередях. Пассажиров обслуживают только коммунальный транспорт.

"Вообще никаких маршруток нет. Одни троллейбусы. Переполнены, людей много", - рассказывают местные жители.

Накануне забастовки перевозчики требовали от депутатов повысить стоимость проезда в маршрутках, однако решение не было принято.

На повторном заседании комиссии 11 мая не хватило одного голоса для принятия решения о повышении проезда.

Проезд в маршрутках Полтавы стоит 4 грн, а в общественном транспорте – 3 грн. Перевозчики требуют увеличить оплату на гривну – до 5 грн.

Теги:   Забастовка Маршрутки Полтава

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