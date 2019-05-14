Транспортный коллапс в Полтаве: частные перевозчики бастуют третьи сутки, на остановках – огромные очереди Сегодня, 09:52 1191 Цей матеріал також доступний українською poltava.depo.ua В город не выехала ни одна маршрутка poltava.depo.ua

В Полтаве третий день бастуют частные перевозчики, требуя повысить стоимость проезда в маршрутках.

Забастовка началась в субботу, 11 мая, и продолжается до сих пор.

Как сообщает ТСН, люди стоят на остановках в очередях. Пассажиров обслуживают только коммунальный транспорт.

"Вообще никаких маршруток нет. Одни троллейбусы. Переполнены, людей много", - рассказывают местные жители.

Накануне забастовки перевозчики требовали от депутатов повысить стоимость проезда в маршрутках, однако решение не было принято.

На повторном заседании комиссии 11 мая не хватило одного голоса для принятия решения о повышении проезда.

Проезд в маршрутках Полтавы стоит 4 грн, а в общественном транспорте – 3 грн. Перевозчики требуют увеличить оплату на гривну – до 5 грн.