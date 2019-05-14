Транспортный коллапс в Полтаве: частные перевозчики бастуют третьи сутки, на остановках – огромные очереди
В Полтаве третий день бастуют частные перевозчики, требуя повысить стоимость проезда в маршрутках.
Забастовка началась в субботу, 11 мая, и продолжается до сих пор.
Как сообщает ТСН, люди стоят на остановках в очередях. Пассажиров обслуживают только коммунальный транспорт.
"Вообще никаких маршруток нет. Одни троллейбусы. Переполнены, людей много", - рассказывают местные жители.
Накануне забастовки перевозчики требовали от депутатов повысить стоимость проезда в маршрутках, однако решение не было принято.
На повторном заседании комиссии 11 мая не хватило одного голоса для принятия решения о повышении проезда.
Проезд в маршрутках Полтавы стоит 4 грн, а в общественном транспорте – 3 грн. Перевозчики требуют увеличить оплату на гривну – до 5 грн.