Транспортный коллапс в Николаеве: водители маршруток одного из перевозчиков объявили забастовку

Забастовка водителей стала наиболее ощутимой для жителей отдаленных районов Николаева

Утром в понедельник, 26 марта, многие жители Николаева не смогли вовремя добраться на работу, на маршрутки скопились очереди.

Как сообщает Униан, водители большинства маршруток не вышли на работу. Особенно отсутствие транспорта сказалось на жителях отдаленных районов города.

Таким образом перевозчики требовали повысить плату за проезд по городу.

В горсовете Николаева подчеркнули, что особенно из-за забастовки пострадали жители Корабельного района, маршруты которого обслуживает перевозчик ПИК.

"Некоторые представители транспортной отрасли Николаева решили прибегнуть к давлению на городскую власть путем срыва пассажирских перевозок", - заявили там.

По словам властей, в городе уже работает рабочая группа, которая проводит проверки по предоставлению услуг пассажирских перевозок.

Отмечается, что рабочая группа уже готова предоставить власти решение проблемы.

С представителями других компаний-перевозчиков ведутся переговоры о предоставлении резервного транспорта на проблемные маршруты.