Военные регулируют движение. Между Черниговом и Киевом восстановили полноценное транспортное сообщение — ОГА

5 апреля, 12:48
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Между Черниговом и Киевом восстановили транспортное сообщение (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Между Черниговом и Киевом восстановили транспортное сообщение (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Между Черниговом и Киевом восстановили полноценное транспортное сообщение.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Об этом сообщил глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус.

Чернигов длительное время был в изоляции, так как оккупанты разрушили мосты.

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«Новый коридор открыли общими усилиями военных из ОК Север и областной администрации», — сказано в сообщении.

В ОГА заявили, что военные регулируют движение транспорта.

3 апреля ВСУ освободили от российских оккупантов населенные пункты Колычевка, Ягодное и Ивановка Черниговской области. Оккупанты частично отступают из региона, минируя при этом территории.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Киев Чернигов Война России против Украины

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