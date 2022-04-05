Военные регулируют движение. Между Черниговом и Киевом восстановили полноценное транспортное сообщение — ОГА
Между Черниговом и Киевом восстановили транспортное сообщение (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Между Черниговом и Киевом восстановили полноценное транспортное сообщение.
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Об этом сообщил глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус.
Чернигов длительное время был в изоляции, так как оккупанты разрушили мосты.
«Новый коридор открыли общими усилиями военных из ОК Север и областной администрации», — сказано в сообщении.
В ОГА заявили, что военные регулируют движение транспорта.
3 апреля ВСУ освободили от российских оккупантов населенные пункты Колычевка, Ягодное и Ивановка Черниговской области. Оккупанты частично отступают из региона, минируя при этом территории.
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