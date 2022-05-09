Украина сорвала трансляцию военного парада в Москве на оккупированных территориях 9 мая, 12:35 Цей матеріал також доступний українською Трансляция речи Владимира Путина на захваченных украинских территориях была отключена (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Трансляция военного парада в Москве на временно оккупированных РФ украинских территориях 9 мая была сорвана.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Об этом сообщили в Госслужбе спецсвязи и защиты информации.

Там рассказали, что во время речи главы кремлевского режима Владимира Путина российская пропаганда «не смогла донести свои лживые сообщения до украинцев».

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«Во время проведения парада и выступления руководителя страны-агрессора в столице вражеского государства, которые транслировали все российские пропагандистские каналы, трансляция с российского спутника на захваченные украинские регионы была отключена», — говорится в сообщении.

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