Свежие обновления. В Государственной миграционной службе дали разъяснение, будут ли аннулировать документы через разную транслитерацию
Загранпаспорт (Фото:Государственная миграционная служба Украины)
17 ноября 2022 г. вступили в силу изменения в постановление Кабмина от 7 мая 2014 г. № 152, которым был утвержден порядок оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Изменения касались среди прочего и оснований признания недействительным загранпаспорта.
В феврале 2023 г. в системе оформления биометрических паспортных документов произошло обновление программного обеспечения. Поэтому региональные управления Государственной миграционной службы начали обнародовать разъяснение, что в случае различной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ.
Аннулируют ли загранпаспорт из-за разной транслитерации с внутренним паспортом
Согласно подп. 1 п. 89 Порядка, паспорт для выезда за границу признается недействительным, изымается, аннулируется и уничтожается в случае, если он подлежит обмену в связи с изменением информации, внесенной в паспорт для выезда за границу (в том числе в связи с изменением написания латинскими буквами составляющих имени фамилию, имя в документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины).
Государственная миграционная служба разъяснила, что более старый паспорт с другой транслитерацией будет признаваться недействительным только:
- после обращения лица за получением или обменом документа;
- в случае истечения срока действия документа.
Согласно наступлению одного из вышеуказанных обстоятельств загранпаспорта будут оставаться действительными.
Напоминаем, что загранпаспорт можно оформить обратившись к:
- Дипломатическому учреждению Украины в стране пребывания
- ГП Документ
Проверить состояние действительности документов можно здесь.
Проверить транслитерацию имени можно здесь.
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