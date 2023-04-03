Трамп покинул свою резиденцию и вылетел в Нью-Йорк 3 апреля, 19:47 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Marco Bello)

В понедельник, 3 апреля, бывший президент США Дональд Трамп покинул свою резиденцию в Палм-Бич и направился в аэропорт, чтобы вылететь в Нью-Йорк.

Об этом сообщает Sky news.

В сопровождении своего сотрудника секретной службы Трамп сел в черный внедорожник, чтобы затем добраться до аэропорта.

Обычное время полета по такому маршруту составляет около двух-трех часов.

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30 марта Суд присяжных Манхэттена проголосовал за выдвижение уголовного обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу.

Бывший глава Белого дома назвал решение суда «политическим преследованием» и «вмешательством в выборы на самом высоком в истории уровне».



В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание $130 тысяч. Соглашения достигли непосредственно перед президентскими выборами 2016 года. Коэна приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в ряде преступлений, в том числе в незаконном расходовании выделенных на предвыборную кампанию денег. Часть из них выплатили за молчание экс-фотомодели Карен Макдугал и экс-порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс). Их заявления могли бы скомпрометировать Трампа в преддверии выборов.

Сам Коэн подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств. Трамп утверждал, что не просил своего адвоката нарушать закон.