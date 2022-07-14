«Следует инстинктам». Трамп может в сентябре объявить об участии в выборах президента США — The Washington Post 14 июля, 20:50 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Erin Siegal McIntyre)

Сорок пятый президент США Дональд Трамп может уже в сентябре объявить об участии в выборах 2024 года, сообщает The Washington Post.

Как пишет издание, в течение года доверенные лица Трампа убеждали его не объявлять об участии в следующих выборах до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года, чтобы это не повлияло на рейтинг кандидатов-республиканцев.

Видео дня

Однако сам Трамп продолжал регулярно настаивать на скорейшем объявлении, поскольку потенциальные соперники становятся более агрессивными на фоне ослабления позиций Республиканской партии. Теперь же советники убеждают его «следовать своим инстинктам».

В частности, по словам двух советников, которые были опрошены для материала WP, ожидается, что объявление будет уже в сентябре. Одно из доверенных лиц даже дает шансы на этот сценарий как 70 на 30.

Издание отмечает, что Трамп уже начал консультации о президентской кампании и встречи с ведущими спонсорами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.