«Следует инстинктам». Трамп может в сентябре объявить об участии в выборах президента США — The Washington Post

14 июля, 20:50
Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Erin Siegal McIntyre)

Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Erin Siegal McIntyre)

Сорок пятый президент США Дональд Трамп может уже в сентябре объявить об участии в выборах 2024 года, сообщает The Washington Post.

Как пишет издание, в течение года доверенные лица Трампа убеждали его не объявлять об участии в следующих выборах до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года, чтобы это не повлияло на рейтинг кандидатов-республиканцев.

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Однако сам Трамп продолжал регулярно настаивать на скорейшем объявлении, поскольку потенциальные соперники становятся более агрессивными на фоне ослабления позиций Республиканской партии. Теперь же советники убеждают его «следовать своим инстинктам».

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В частности, по словам двух советников, которые были опрошены для материала WP, ожидается, что объявление будет уже в сентябре. Одно из доверенных лиц даже дает шансы на этот сценарий как 70 на 30.

Издание отмечает, что Трамп уже начал консультации о президентской кампании и встречи с ведущими спонсорами.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Дональд Трамп Выборы президента

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