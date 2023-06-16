Тральщики Чернигов и Черкассы для ВМС Украины вышли из порта в Шотландии — видео 16 июня, 14:02 Тральщик Черкассы (Фото:Королевский флот в Шотландии)

Минные тральщики Черкассы и Чернигов, которые Великобритания должна передать Военно-морским силам Украины, в пятницу утром, 16 июня, вышли в море возле берегов Шотландии.

Об этом заявили Royal Navy in Scotland.

«Замечательный день для мореплавания, поскольку украинские военные корабли Чернигов и Черкассы сегодня утром вышли из Росайта», — говорится в сообщении.

Видео дня

Фото: Royal Navy in Scotland/Twitter

Фото: Royal Navy in Scotland/Twitter

О планах Британии передать украинскому флоту два корабля — HMS Grimsby и HMS Shoreham — проекта Sandown стало известно летом 2021 года. Это часть соглашения между Украиной и Соединенным Королевством по развитию ВМС.

Вскоре искателей мин переименовали в Чернигов и Черкассы. Это имена утраченных после оккупации Россией Крыма тральщиков Военно-морских сил Украины. Сейчас на этих кораблях проходят учения украинские экипажи.