21 октября 2018, воскресенье

Трагедия в Керчи: стрелок планировал нападение в течение двух лет - СМИ

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Владислав Росляков
Скриншот из видео

Владислав Росляков

Организатор массового расстрела и взрыва в техникуме в Керчи Владислав Росляков планировал свои действия с января 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник также подчеркнул, что преступник готовился один.

"Больше непойманных стрелков нет", – отметил собеседник издания.

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Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой. В результате взрыва и стрельбы погибли 21 человек.

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В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство". Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.

Журнал Новое Время №38

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