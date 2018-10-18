Трагедия в Керчи стала крупнейшей из подобных атак в Европе. Кто еще нападал на школы в одиночку в странах бывшего СССР

В результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже погибли более 20 человек

17 октября в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму произошло массовое убийство: по предварительной версии, 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения, открыл стрельбу по людям, а затем покончил с собой.

Жертвами его действий на данный момент стал 21 человек, ранены более 60, несколько из них находятся в коме.

В новейшей истории Европы это наиболее масштабная из подобных атак, когда нападение на учебное заведение было организовано одним человеком. До сих пор печальным европейским рекордом оставалось массовое убийство 1996 года в начальной школе британского города Данблейн – тогда 43-летний местный житель убил 17 человек, преимущественно детей первых классов, и ранил еще 16. Второй по числу жертв в Европе считалась атака в гимназии немецкого города Эрфурт в 2002 году, когда ее бывший ученик убил 16 человек и ранил еще семерых.

Трагедия в Керчи стала самой крупной из индивидуальных нападений на учебные заведения и на постсоветском пространстве (без учета Бесланской трагедии).

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НВ напоминает о других заметных аналогичных случаях в странах бывшего СССР. Большинство из них были совершены за последний год, а возраст нападавших часто не достигал 18 лет.

Баку (Азербайджан), 2009 год

В результате нападения на Азербайджанскую государственную нефтяную академию, находящуюся в столице страны Баку, погибли 13 человек, включая самого стрелка - 29-летнего Фарду Гадирова, этнического азербайджанца из Грузии.

Гадиров застрелился на месте, когда его окружила полиция. Помимо 12 убитых им людей еще 13 получили тяжелые ранения

Утром 30 апреля 2009 года он вошел во второй корпус академии, достал пистолет Макарова и открыл огонь. Сначала Гадиров убил охранника и уборщицу, а затем открыл беспорядочный огонь по студентам. Жертвами стрельбы стали студенты, преподаватели и другие сотрудники учебного заведения. Гадиров застрелился на месте, когда его окружила полиция. Помимо 12 убитых им людей еще 13 получили тяжелые ранения.

Мотивы преступника остались неясными. Сын сельского учителя, Гадиров рос тихим и скорее одиноким подростком, таким же остался и во взрослом возрасте. После окончания школы в Грузии уехал вместе с семьей в Россию, где работал на кожевенном предприятии в подмосковном Подольске. В Азербайждан переехал за несколько месяцев до убийства.

Москва (Россия), 2014 год

Десятиклассник Сергей Гордеев (на тот момент ему было 15 лет) совершил атаку на московскую школу №263 зимой 2014 года. В результате его действий погибли два человека – учитель и полицейский, еще один правоохранитель был ранен.

Он удерживал школьников около часа, угрожая оружием и рассказывая о собственной теории жизни и смерти

Вооруженный карабином и винтовкой, которые принадлежали его родителям, 3 февраля Гордеев вошел в 10-А класс во время занятий, застрелил учителя географии и фактически взял в заложники более 20 учащихся. Он удерживал школьников около часа, угрожая оружием и рассказывая о собственной теории жизни и смерти – мол, в мире существует только он один, а жизнь иллюзорна и является его сном.

Кроме того, прямо из класса Гордеев открыл огонь по правоохранителям, попытавшимся обезвредить стрелка – один из них получил ранения, второй был убит.

Убедить преступника отпустить детей, сложить оружие и сдаться силовикам сумел его отец, который приехал на место трагедии и зашел в класс в бронежилете. В марте 2015 года Бутырский районный суд Москвы освободил Гордеева от уголовной ответственности и направил на принудительное психиатрическое лечение.

Ивантеевка (Россия), 2017 год

Осенью 2017 года атаку на школу №1 в Ивантеевке (Московская область РФ) осуществил 15-летний старшеклассник Михаил Пивнев. Утром 5 сентября он вошел в класс, где шел урок информатики для девятиклассников – его вела преподаватель, с которой у Пивнева неоднократно были конфликты. Юноша открыл стрельбу из пневматического оружия, а затем ударил учительницу по голове принесенным с собой кухонным топориком.

Обошлось без жертв, однако в результате нападения пострадали четыре человека: преподаватель получила открытую черепно-мозговую травму, еще трое детей травмировались, выпрыгнув из окон. Через несколько минут стрелка прямо в школе задержала полиция. Против него возбудили уголовное дело по статьям "хулиганство" и "покушение на убийство", а психиатрическая экспертиза признала подростка вменяемым.

Фото Михаила Пивнева с его странц в соцсетях

По свидетельству одноклассников и друзей Пивнева, он был открытым поклонником американских старшеклассников Эрика Харриса и Дилана Клиболда – в 1999 году они взорвали бомбу и открыли огонь в американской школе Колумбайн, убив 13 человек и ранив еще 37. Оба застрелились на месте преступления, а трагедия стала наиболее известной из подобных инцидентов в США – впоследствии во всем мире было совершено более десятка атак по ее "образцу".

"Ивантеевский стрелок" Михаил Пивнев неоднократно упоминал вслух, что планирует совершить аналогичный теракт в школе, публиковал в соцсетях фотографии Харриса и Клиболда, а его страница в сети ВКонтакте была заведена на фамилию "Клиболд".

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Пермь (Россия), 2018 год

В результате поножовщины, организованной двумя подростками в школе №127 российской Перми, пострадали 15 человек – в основном дети от 10 до 12 лет. Погибших не было.

Одного из нападавших в июле 2018 года признали психически больным и направили на принудительное лечение

Преступление совершили 16-летний Лев Биджаков, десятиклассник из этой же школы, и его несовершеннолетний друг Александр Буслидзе, бывший ученик заведения. Вооруженные ножами, 15 января 2018 года они вошли в класс, где занимались четвероклассники, и начали наносить ранения учениками и учительницы. Затем, по словам свидетелей происшествия, два подростка поссорились и травмировали друг друга (в российских СМИ фигурировала версия о том, что юноши договаривались убить друг друга, однако не смогли). Биджакова и Буслидзе задержали и доставили в больницу с ножевыми ранениями.

Одного из нападавших в июле 2018 года признали психически больным и направили на принудительное лечение, в отношении второго продолжается расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

По данным российского МВД, Биджаков и Буслидзе также интересовались убийством в американской школе Колумбайн, а один из нападавших ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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Улан-Удэ (Россия), 2018 год

Нападение на школу №5 произошло в поселке Сосновый Бор на окраине города Улан-Удэ, столицы Республики Бурятия (РФ).

15-летний Антон Бичивин, девятиклассник из этой школы, утром 19 января 2018 года напал на семиклассников и учительницу русского языка Ирину Раменскую в ходе занятий. Он ворвался в класс, вооруженный топором и "коктейлем Молотова", попытался поджечь помещение и начал наносить удары детям. Тяжелы травмы получили семь человек, включая учительницу. Сам Бичивин попытался покончить с собой, выпрыгнув из окна, однако остался жив и был задержан.

Против него и двоих его предполагаемых соучастников 14 и 15 лет возбудили уголовное дело ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних"), его расследование продолжается.

Незадолго до нападения Бичивин оставил сообщение в соцсети Вконтакте: "Мама папа простите я снова вас разочеровал"(оригинальная орфография – прим. ред.). Школьники, знакомые с подростком, рассказали российскому изданию Медуза, что в последнее время у нападавшего были проблемы с учебой, а также что он увлекался молодежной субкультурой АУЕ, романтизирующей уголовный мир. Он нередко публиковал в соцсетях записи, оскорбляющие полицейских и восхваляющие преступников.

Кроме того, в конце 2017 года Бичивин получил двойку за четверть по русскому языку, что грозило ему недопуском к итоговым годовым экзаменам. Оценку поставила та самая учительница Ирина Раменская, на которую напал Бичивин.

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Шадринск (Россия), 2018 год

Утром 21 марта 13-летняя ученица школе № 15 города Шадринск (Курганская область РФ) открыла стрельбу из пневматического пистолета. Оружие принадлежало ее отцу.

В результате нападения пострадали семеро семиклассников, одного из них пришлось госпитализировать.

По данным российских СМИ, стрелявшая школьница Наталья пыталась отомстить за двоюродную сестру, семиклассницу Аню – та перешла в школу два года назад, однако не смогла наладить отношения со сверстниками.

В итоге уголовное дело за халатность было возбуждено в отношении администрации школы.

Стерлитамак (Россия), 2018 год

Атаку в школе №1 в городе Стерлитамак (Республика Башкортостан, РФ) совершил 17-летний ученик коррекционного класса этого учебного заведения.

17-летний школьник напал с ножом на одноклассников, разлил и поджег в классе горючее вещество, а также нанес травмы самому себе

Во время занятий 18 апреля он напал с ножом на одноклассников, разлил и поджег в классе горючее вещество, а также нанес травмы самому себе. В результате были госпитализированы четыре человека: сам нападавший, учительница и двое школьниц – одна из них получила ножевое ранение, другая травмировалась, выпрыгнув из окна.

В отношении 17-летнего школьника по имени Артур возбудили уголовное дело ("покушение на убийство двух и более человек"). Еще одно дело открыли по статье о халатности. "Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка", - сообщил Следственный комитет России.

Русской службе Би-Би-Си удалось узнать, что школьник чувствовал себя беспомощным и одиноким. "Моя ненависть просто так не утихнет. Я болен. Но мне никто не хочет помочь. Был крик о помощи, но все отвернулись", - писал знакомым Артур. Им же он говорил, что у него нет никаких талантов и он "ничего не может".

Барабинск (Россия), 2018 год

16-летний студент-первокурсник открыл стрельбу в транспортном колледже в Барабинске (Новосибирская область) 10 мая. Он зашел в учебный класс с ружьем и выстрелил в другого студента, после чего покончил с собой. Всего в результате инцидента пострадали три человека - еще двое учащихся выпрыгнули из окна, получив травмы.

Как сообщили впоследствии российские СМИ, над устроившим стрельбу студентом издевались однокурсники. Он был замкнутым и необщительным.

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Киев (Украина), 2018 год

10 сентября ученик 8 класса школы №94 в Печерском районе Киева ударил учительницу стулом по голове и нанес ей раны ножницами. Ее госпитализировали с травмами головы и резаными ранами тела.

Инцидент произошел во время урока информатики. Одноклассники нападавшего рассказали, что так агрессивно он отреагировал на негативные результаты самостоятельной работы. Парня также госпитализировали в больницу в шоковом состоянии.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

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