Трагедия в Керчи: новые подробности и свидетельства очевидцев

Пять человек находятся в коме

21 погибший и около 40 раненых в результате террористического акта в оккупированной Керчи. Оккупационные власти Крыма опубликовали списки. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Погибло 12 юношей и 9 девушек. Известно, что 7 человек из 20 погибших были несовершеннолетними. В списке пострадавших - 44 человека, из них установлены 42 человека и еще 2 неизвестных.

Десять человек планируют перевезти на лечение в Москву, рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Они в реанимации.

Смотрите также

Пять человек - в коме, такое же количество - в тяжелом, но стабильном состоянии.

Хронология событий в керченском колледже

Подозреваемому Владиславу Рослякову было 18 лет. Он был студентом третьего курса политехнического колледжа, где устроил массовое убийство. После того, как он убил людей, застрелился сам. Его нашли мертвым на втором этаже колледжа.

Он пришел с двумя рюкзаками и помповым ружьем. В учебном заведении была установлена ​​тревожная кнопка. Пожилая женщина, которая подрабатывала на страже, прежде чем получить заряд дроби, успела ее нажать, сообщило российское издание Коммерсант. Студенты колледжа рассказали, что в помещении установлены металлоискатели, но проверки не были тщательными.

Российские СМИ подают разную хронологию событий. Одни пишут, что сначала была стрельба, а затем взрывы. Другие утверждают, что взрывов было несколько, а затем началась стрельба. Издание Meduza пишет, что официальная версия рассказывает об одном взрыве. Он произошел в столовой. Взрывное устройство содержало в себе металлические предметы.

Росляков владел охотничьим ружьем законно. В начале сентября он якобы приобрел ружье 12-го калибра, а также 150 патронов. Ранее парень не попадал в поле зрения правоохранителей. Российские следственные органы переквалифицировали уголовное дело по статье теракт на убийство двух и более лиц.

Рассказы очевидцев

Именно телеграмм канал Меш опубликовал видео с места происшествия. Студенты, которые снимали видео, находились во дворе учебного заведения.

Студенты колледжа рассказали российским СМИ, что Владислав Росляков жаловался на преподавателей и намекал на месть. Отец на допросе сказал, что у парня не было друзей.

Открываю глаза и вижу рядом свою одногруппницу. Она лежит, кричит и просит о помощи. У самой рана в ноге.

По официальной версии, нападающий был только один. Но на месте происшествия очевидцы предположили, что их могло быть больше.

"Я захожу в буфет, вижу оранжевый свет и слышу громкий хлопок. Меня волной отбрасывает на несколько метров. Я находилась словно в сонном состоянии, потом открываю глаза и вижу рядом свою одногруппницу. Она лежит, кричит и просит о помощи. На фоне слышу, как бьются стекла, слышу крики. в самой рана в ноге. "

"Мы сначала подумали, что что-то упало. Мы были на втором этаже в кабинете информатики. Мы выходим, спускаемся вниз, здесь сирена. Нас выводят и говорят, что это не обучение, типа разбегайтесь все".

"Говорили, что их было девять человек, потому что один такого не сделает".

"Первая, кто попалась, это вахтерша. Они ее и убили. Далее последовал взрыв в буфете на первом этаже, потом пошли обстреливать второй этаж и первый. Те, кто был на заднем дворе, перелезали через забор и бежали оттуда".

"Мы стояли на улице, общались, потом резкий взрыв. Вылетели стекла, все бежим, перелезаем через забор."

Помощь пострадавшим по обращению

Прокуратура Автономной Республики Крым в связи со взрывом в политехническом колледже в Керчи открыла уголовное производство по факту террористического акта, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Он выразил сожаление украинцам, которые потеряли детей и близких, назвав это трагедией. Расследование таких дел является важным для Украины, подчеркнул президент.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин уточнил, по меньшей мере двое пострадавших скончались в больнице. В медицинских учреждениях объявили сбор крови.

Международный комитет Красного Креста имеет полномочия помочь пострадавшим, а ООН и ОБСЕ должны обратить особое внимание на события в Крыму, отметил Бабин. Украинская сторона готова помочь семьям пострадавших и погибших на основании обращений граждан.