15 ноября 2018, четверг

Трагедия 2 мая в Одессе: дело рассмотрит суд присяжных

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Дело
Фото: пресс-служба Малиновского суда

Дело "2 мая" будет рассматриваться судом присяжных

В четверг, 15 ноября, Малиновский районный суд Одессы принял решение о рассмотрении дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года судом присяжных.

Как сообщили в пресс-службе суда, коллегия судей удовлетворила соответствующее ходатайство защитника обвиняемого в умышленном убийстве во время событий 2 мая.

Следующее судебное заседание назначено на 20 ноября 2018 года.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков с участием проукраинских и пророссийских активистов погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.

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