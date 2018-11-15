Трагедия 2 мая в Одессе: дело рассмотрит суд присяжных

В четверг, 15 ноября, Малиновский районный суд Одессы принял решение о рассмотрении дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года судом присяжных.
Как сообщили в пресс-службе суда, коллегия судей удовлетворила соответствующее ходатайство защитника обвиняемого в умышленном убийстве во время событий 2 мая.
Следующее судебное заседание назначено на 20 ноября 2018 года.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков с участием проукраинских и пророссийских активистов погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.
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