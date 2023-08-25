Автокатастрофа под Казатином. Гибель семьи из 12 человек в старых «жигулях»: как они там все оказались 25 августа, 09:07 Столкновение лесовоза и автомобиля ВАЗ произошло вечером 22 августа недалеко от пгт Бродецкое возле Казатина (Фото:ГСЧС)

Почему дюжина людей ехала вечером по трассе в одном авто и что обо всем этом говорит следствие, узнавала Галина Корба, ВВС Украина.

ДТП у Вінницькій області, коли внаслідок зіткнення лісовоза та легкового автомобіля ВАЗ загинули 12 людей, шокувало країну. Усі загиблі фактично були однією родиною, серед них було шестеро дітей від 2 до 12 років. І всі вони на момент зіткнення були в старих радянських «жигулях».

Чому аж дюжина людей їхала ввечері по трасі в одному авто та що про все це каже слідство, дізнавалася ВВС Україна.

Зіткнення лісовоза та автомобіля ВАЗ відбулося ввечері 22 серпня недалеко від смт Бродецьке біля Козятина. Удар був такої сили, що легковий автомобіль практично сплющило. Аби витягнути загиблих з понівеченого авто, залучили працівників ДСНС.

Водій лісовоза вижив. За даними поліції, його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Що каже поліція

Як повідомили ВВС Україна у поліції Вінницької області, у середу водію вантажівки офіційно вручили підозру у «порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, через що загинула група людей».

Санкція цієї статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

У четвер слідство клопотатиме, щоб суд обрав для водія запобіжний захід у вигляді арешту.

Водночас в поліції наголосили, що в них досі немає чіткої версії того, що сталося, і слідство триває.

«Хоча б орієнтовної кінцевої версії поки що немає, — пояснили ВВС Україна в пресслужбі поліції. — Працюють над відтворенням і слідчими діями, які допоможуть встановити остаточні причини».

«Дуже багато роботи, багато моментів, які треба або довести, або спростувати. Обвинуватити невинувату людину чи не притягнути до відповідальності винувату людину, це найгірше що може бути. Тому треба уважно вивчити всі обставини», — кажуть правоохоронці.

При цьому водій порушив цілу низку правил дорожнього руху, насамперед щодо перевезення такої кількості людей у легковому автомобілі.

«Хлопці росли в інтернатах, але змогли вишкрябатися з цієї ями»

Усі загиблі, які їхали в «жигулях», були фактично однією родиною, каже ВВС Україна староста селища Бродецьке Ігор Ткачук.

У авто, окрім водія, була його дружина, дворічний син, неповнолітня сестра, теща та кум — хрещений батько хлопчика. Крім того, в машині був рідний брат водія зі своєю сім'єю — дружиною та чотирма дітьми.

Саме в цей день святкували другий день народження наймолодшого хлопчика — сина водія, пояснює Ткачук.

«Логічного пояснення, чому вони туди влізли всі, немає, — каже староста. — У братів на двох було три автомобілі».

Він каже, що водій та його брат походили з не дуже благополучної родини — батьки зловживали алкоголем і не надто опікувалися дітьми, але вже дорослими хлопці вели зовсім інше життя.

«Хлопці росли в інтернатах, у них в житті не було нічого, але вони змогли вишкрябатися з цієї ями. Не зловживали алкоголем, з нуля хати собі покупляли, автомобілі, сім'ї позаводили, будували гаражі, господарство, хліви», — каже Ткачук.

За словами старости, загиблі брати обрізали дерева, різали дрова, робили висотні роботи. Без роботи, як кажуть в селі, не сиділи.

Що змусило їх виїхати ввечері в переповненому автомобілі на досить жваву трасу, Ігор Ткачук не має відповіді. Він тільки припускає, що вони могли підвозити додому — в село за 30 км від Бродецького — кума водія, хрещеного батька іменинника.

Як саме розвивалися події далі і сталось зіткнення, має сказати слідство та експертизи. Але зіграти свою роль могли різні фактори.

«Чи був водій ВАЗ п’яний, чи ні? Не знаю, — каже староста. — Але це була компанія, вони сиділи, випивали, в сина день народження. І ще один фактор — сонце. Він о 7-й вечора їхав на „жигулях“ на захід, може, його засліпило сонце».

Жодної з цих версій в поліції Вінницької області поки що не коментували.

Як взагалі вдалося влізти 12 людям в один автомобіль? Ігор Ткачук стверджує, що був на місці аварії з перших хвилин. Він розповідає, що, судячи з усього, в універсал ВАЗ 2102, відомий в народі як «двійка», доставили заднє сидіння з іншого автомобіля родини — ВАЗ 2106.

Цю модель автомобіля в СРСР перестали випускати ще в 1986 році, тож машина була дуже стара.

«Діти були на руках. На руках у пасажира спереду було двоє дітей. А решта сиділи ззаду», — уточнює староста.

Те, що сталося, він називає трагедією.