Трагедия в Одессе. Что привело к пожару в психиатрической больнице — все подробности Сегодня, 15:33 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Yevgeny Volokin На момент возгорания в клинике был 51 человек REUTERS/Yevgeny Volokin

Полиция открыла дело по статье умышленное убийство из-за пожара в психиатрической больнице Одессы. Предварительная версия трагедии — занесение огня извне.

По последним данным, погибли шесть человек. В связи с пожаром в 7-м отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья Национальная полиция также открыла уголовное производство по статье нарушение требований пожарной безопасности.

Об этом в комментарии Радио НВ рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

Шестеро пострадавших были госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии

10 июня произошел пожар в 7-м отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья на улице Академика Воробьева в Одессе. На момент возгорания в клинике был 51 человек, трое — медперсонал.

41 человека эвакуировали в разные отделения медицинского центра психического здоровья. Шестеро пострадавших были госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Любовь Гордиевская рассказала, что для расследования обстоятельств пожара создали усиленную следственно-оперативную группу. В административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц указанного заведения продолжаются обыски.

Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для тщательного изучения. Следователи провели первичный осмотр места происшествия, опросили свидетелей из числа персонала отделения, в котором произошел пожар, и других работников больницы.

«Пока спасатели ликвидировали пожар, следователями был проведен первичный осмотр на месте происшествия, были опрошены свидетели из числа персонала этого отделения, где произошло возгорание, а также другие работники больницы. Полицейские проводили отвод автотранспорта и эвакуацию пострадавших, больных с места пожара. По факту были начаты два уголовных производства. Одно производство — это умышленное убийство», — отметила Гордиевская.

Правила пожарной безопасности

В полиции Одесской области также неофициально сообщили, что рассматривают версию о поджоге больницы.

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию пожара в психиатрической больнице Одессы. Об этом он написал в Twitter.

Правоохранители проверят, соблюдались ли в больнице правила пожарной безопасности

Событие в медучреждении глава государства назвал страшной трагедией. Зеленский отметил, что ее причины будут выяснены и выразил соболезнования родным и близким погибших.

В свою очередь, прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что правоохранители проверят, как работала сигнализация и придерживались ли в больнице правил пожарной безопасности.

«Был заключен договор на обслуживание или нет, какая сигнализация здесь стояла, были ли соблюдены все меры противопожарной безопасности. Кроме того, когда последний раз сотрудниками МЧС проводилась проверка, и были ли приняты все меры или нет. Мы прекрасно понимаем, что проводилась проверка и было обнаружено отсутствие противопожарной безопасности. Это заведение функционировать не могло», — отметил Жученко.

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Тушение пожара

Согласно акту спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, предварительная причина возгорания — занесение огня извне. В ГСЧС также отметили, что во время тушения привлекли 12 единиц техники и 57 человек личного состава.

Некоторые пациенты были в тяжелом состоянии и самостоятельно не могли выйти из больницы

Заместитель начальника областного управления ГСЧС Владимир Кулюк отметил, что тушение осложнялось низким давлением воды в гидрантах. Что касается пожарной сигнализации, то она сработала. Более того, систему буквально пару дней назад приняли на баланс.

В отделении № 7, в котором произошел пожар, проходили лечение ветераны Второй мировой и Афганистана. Как рассказал главный врач Анатолий Волощук, по словам медперсонала, здание загорелось быстро. К сожалению, некоторые пациенты были в тяжелом состоянии и самостоятельно не могли выйти из больницы.

«Со слов санитаров и младших медицинских сестер, снаружи здания они видели языки пламени. Это буквально минутное дело, когда начала загораться крыша. Когда загорелась крыша, началась эвакуация пациентов. Пациенты с такими диагнозами, что нужно каждого за руку выводить. Просто физически не смогли», — отметил Волощук.