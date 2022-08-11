Разоблачение российской лжи. Расследование CNN исключило удар системами HIMARS по тюрьме в Еленовке 11 августа, 15:02 Сюжет Версия России об ударе HIMARS по бараку с украинскими военнопленными в Еленовке очевидно неправдоподобна (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Анализ видео и фото из колонии в Еленовке, спутниковые снимки, экспертные оценки криминалистов и военных аналитиков практически исключают вероятность российской версии гибели десятков украинских пленных, пишет CNN в своем расследовании.

Россия и власти ДНР настаивают на том, что 53 украинских пленных погибли при ударе, нанесенном ВСУ с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Однако CNN в своем материале приводит аргументы, которые свидетельствуют о том, что это является «выдумкой».

Видео дня

1. Повреждения здания не характерны для удара реактивной системой залпового огня

В расследовании говорится, что доказательства свидетельствуют о том, что около 11:00 28 июля в бараке вспыхнул пожар. При этом в здании, имеющем тонкие стены, построенные из шлакоблоков и крышу из гофрированного металл, и стены и большая часть крыши остались целы. Это подтверждают фото, сделанные уже после пожара. Эксперты считают, что удар HIMARS повредил бы здание гораздо сильнее.

Стены и часть крыши тюремного барака в Еленовке остались целы после пожара / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Для сравнения CNN опубликовал спутниковые снимки того, что осталось от склада в Новой Каховке. Удар по этому складу был нанесен HIMARS, согласно сообщениям как Киева, так и Москвы.

Склад в Новой Каховке перед тем, как украинские военные нанесли по нему удар РСЗО HIMARS, 11 июля / Фото: Planet Labs, SkySat

Последствия удара HIMARS по складу в Новой Каховке, 12 июля / Фото: Planet Labs, SkySat

Также CNN приводит спутниковые снимки тюремного барака в Еленовке до и после пожара. На снимке после пожара видно, что воронки, как после удара HIMARS, нет, а территория вокруг барака не пострадала, что в случае удара РСЗО было бы невозможно.

Тюремный барак в Еленовке до пожара, 27 июля / Фото: Maxar

Тюремный барак в Еленовке после пожара, 30 июля / Фото: Maxar

2. Повреждения здания характерны для сильного пожара

Обнародованные Россией фото и видео последствий якобы удара HIMARS внутри помещения свидетельствуют в пользу версии о внезапном и сразу очень интенсивном пожаре, считают опрошенные телеканалом эксперты.

На фото и видео видно, что погибшие люди не успели встать с кроватей.

«Похоже, что пожар был немедленным, а также обширным, поскольку некоторые люди все еще были в своих постелях», — сказал эксперт по оружию Крис Кобб-Смит.



В пользу версии о сильном и сразу же очень интенсивном пожаре говорит то, что погибшие остались в своих кроватях / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

«На этих видео нигде нет воронки, кровати не двигались, столбы не повреждены, но видны массивные повреждения от огня. Если бы это была реактивная система залпового огня, вы бы увидели воронки, разбиті потолок и стены, взорванные тела», — объяснил он.

Кобб-Смит добавил, что «большая часть повреждений крыши также, по-видимому, вызвана ее падением, а не ударом по траектории снаряда или взрывной волной».

3. Отсутствие фотографий остатков снаряда HIMARS на месте взрыва

На следующее утро после взрыва Андрей Лазарев, работающий на канале Звезда Минобороны России, продемонстрировал аккуратно разложенные фрагменты, один из которых содержал серийный номер ракеты HIMARS в удивительно хорошем состоянии — несмотря на интенсивный огонь, обугливший тела.



Фото: Zvedanews via CNN

При этом Кобб-Смит отметил, что «остатки HIMARS не были сфотографированы на месте, что странно. Базовый элемент любого расследования — сбор визуальных доказательств наличия остатков боеприпасов там, где они были обнаружены».

4. Свидетели утверждают, что не слышали звука приближающегося снаряда

Инна Затолака, мать одного из военнопленных, содержащихся в Еленовке, рассказала CNN, что солдаты «не слышали попадания ракеты».



Неясно, жив ли еще ее сын, но она поддерживает связь с другими матерями военнопленных, которые получали известия от своих сыновей после пожара.



«Ребята были на Азовстали в течение довольно долгого времени и понимают, как это звучит. Наши сыновья сказали, что они даже не слышали удара. Они не слышали взрыва. Похоже на то, что просто начался пожар», — говорит Затолака.



Служба безопасности Украины, опубликовала предполагаемый перехват разговора двух боевиков «ДНР», обсуждающих произошедшее.

Один говорит: «Не было никаких признаков типичного попадания снаряда или чего-то подобного — ни свиста, ничего».



Вместо этого, по его словам, на объекте было слышно три взрыва. Боевик «ДНР» предполагает, что взрывчатка была заложена внутри заранее.



CNN отмечает, что не может подтвердить достоверность перехвата и не имеет доступа к исходной записи.



5. Внутри тюремного барака нет повреждений от осколков

Группа Janes, специализирующаяся на военной разведке, сообщила CNN, что «почти нет признаков повреждения от „фрагментации“ на внутренних стенах и жестяной крыше (хотя она и изогнута, похоже, на ней нет значительных отверстий от осколков)».

В бараке тюрьмы в Еленовке, якобы обстрелянном из HIMARS, не осталось повреждений от осколков / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

«Внутри здания есть признаки чрезвычайно высокой температуры, но, кроме части жестяной крыши, никаких структурных повреждений нет», — говорится в оценке Janes.



6. Для украинских военных использовать HIMARS для атаки на Еленовку было бы нерационально

Аналитики в комментариях CNN объяснили, что использовать ракету HIMARS, чтобы поразить барак в Еленовке, расположенный в 15 км от линии фронта, для Украины не имело смысла.

HIMARS — дорогое оружие для ударов на далекие расстояния. Кроме того, его применение проще отследить, чем применение советских ракет, которые тоже есть у Украины.



Инфографика: НВ

«[HIMARS] не предназначен для этого [ударов на небольшие расстояния]. Как и гаубица, он предназначен для дальнего боя как артиллерия. Нет смысла использовать его [HIMARS] таким образом. У украинцев есть другое оружие для таких коротких дистанций», — сказал CNN официальный представитель НАТО.

7. Западные чиновники уверены, что военнопленных в Еленовке убил не удар HIMARS

Западные чиновники уверены в том, что причиной гибели украинских военнопленных в тюремном бараке в Еленовке был не удар HIMARS.

«Это определенно был не HIMARS», — заявил один из них CNN.



«Нашим экспертам по взрывчатым веществам ясно, что это не был взрыв извне. Гораздо более вероятно, что это поджог, причем изнутри локации», — сказал каналу еще один чиновник.



8. CNN также удалось выяснить несколько подозрительных обстоятельств, имевших место накануне трагедии в Еленовке:

Согласно сообщению CNN, есть данные о том, что российские охранники перевели десятки украинских военнопленных на склад в «промзоне» комплекса, превращенный в барак, из основных корпусов для заключенных всего за несколько дней до трагедии. В опубликованном перехвате разговора террористов « ДНР» один из них говорит: «Там было 200 человек. Позавчера их перевели из казармы, из трех бараков». Судя по спутниковым снимкам, резервуары для воды были установлены снаружи склада после 27 июля. Они появляются на видео от 29 июля, на следующее утро после теракта.

ДНР» один из них говорит: «Там было 200 человек. Позавчера их перевели из казармы, из трех бараков». Судя по спутниковым снимкам, резервуары для воды были установлены снаружи склада после 27 июля. Они появляются на видео от 29 июля, на следующее утро после теракта. Жена одного из военнопленных рассказала CNN, что за два дня до трагедии на склад были переведены некоторые бойцы Азова — «именно те, кто был опасен и пытался взбунтоваться», — сказала она.

Российским военным репортерам был разрешен доступ в Еленовку за несколько дней до трагедии. В то же время, Минобороны России заявило, что « в интересах проведения объективного расследования» оно « официально пригласило экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста» только 31 июля. Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН, заявил CNN во вторник, 9 августа, что ООН « получила запросы от обеих сторон о проведении расследования по этому вопросу» и что они « рассматривают, существуют ли условия, которые позволяют ООН провести такое расследование». А Международный комитет Красного Креста, который принимал активное участие в первоначальном переводе военнопленных с Азовстали в Еленовку, сообщает, что несколько просьб посетить это место остались без ответа.



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