Со слезами на глазах. Люди приносят цветы и игрушки к месту трагедии в Броварах — фоторепортаж 18 января, 18:17 Стихийный мемориал на месте трагедии в Броварах (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В результате падения утром 18 января вертолета с руководством МВД в Броварах погибли 14 человек, среди которых один ребенок. 25 человек, в том числе 11 детей пострадали.

К месту трагедии уже приносят цветы и игрушки, некоторые люди не могут сдержать слез.

NV публикует фоторепортаж с места трагедии

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

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Вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку в одну из «горячих точек» в Харьковской области.

Причины крушения пока не известны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ( бортовой номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач в сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, отметили в ведомстве.

бортовой номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач в сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, отметили в ведомстве. Исполняющим обязанности главы МВД стал руководитель Нацполиции Игорь Клименко.