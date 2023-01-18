Со слезами на глазах. Люди приносят цветы и игрушки к месту трагедии в Броварах — фоторепортаж

18 января, 18:17
Поделиться:
Стихийный мемориал на месте трагедии в Броварах (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Стихийный мемориал на месте трагедии в Броварах (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В результате падения утром 18 января вертолета с руководством МВД в Броварах погибли 14 человек, среди которых один ребенок. 25 человек, в том числе 11 детей пострадали.

К месту трагедии уже приносят цветы и игрушки, некоторые люди не могут сдержать слез.

NV публикует фоторепортаж с места трагедии

REUTERS/Nacho Doce
Фото: REUTERS/Nacho Doce
REUTERS/Nacho Doce
Фото: REUTERS/Nacho Doce
REUTERS/Nacho Doce
Фото: REUTERS/Nacho Doce
REUTERS/Nacho Doce
Фото: REUTERS/Nacho Doce
REUTERS/Nacho Doce
Фото: REUTERS/Nacho Doce
REUTERS/Nacho Doce
Фото: REUTERS/Nacho Doce
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

Видео дня

  • Вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.
  • Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку в одну из «горячих точек» в Харьковской области.
  • Причины крушения пока не известны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
  • В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma (бортовой номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач в сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, отметили в ведомстве.
  • Исполняющим обязанности главы МВД стал руководитель Нацполиции Игорь Клименко.
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Вертолет Авиакатастрофа Бровары Дети Евгений Енин Денис Монастырский Фоторепортаж

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X