«Горела часть здания младшей группы». Жительница Броваров рассказала NV о падении вертолета на детсад прямо перед ее окном 18 января, 18:48 Эксклюзив NV Вертолет с руководством МВД упал в районе детсада в Броварах Киевской области утром 18 декабря (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Художница Эльвира Белица, которая стала свидетелем трагедии в Броварах, рассказала об увиденном и о собственных эмоциях.



Эльвира Белица, 34-летняя художница-постановщица в кино и на ТВ, стала свидетелем трагедии в Броварах, когда вертолет с руководителями МВД Украины упал на детский сад. Своими эмоциями от увиденного она поделилась с NV.

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«Не знаю даже, как об этом рассказывать и как описать свое состояние. Шоком это не назовешь, а как иначе назвать… Утром проснулась, потому что услышала этот гул над головой. Я подумала, что это летит ракета, и что сейчас она где-то здесь взорвется, но не было даже секунды, потому что когда оно взорвалось, у меня весь двор стал красным. Я успела подумать, что сейчас сработает взрывная волна. Я ее ожидала, но ее не было. На мгновение я подумала, что все, все закончилось. Я подумала, что даже не успела спасти детей, и вообще ничего сделать. Он [вертолет] упал прямо на детсад! Трудно было этого не понять, потому что я знаю этот двор как свои пять пальцев, каждый день выглядываю в окно [из своего жилища на десятом этаже], когда пью кофе. И вот я вижу в это же окно, как горит детсад! Именно та часть, куда заводят самую младшую группу. Я закричала, чтобы мы с детьми побежали в ванную, потому что не поняли сразу, что это, что именно случилось. Видела, что что-то летит, и слышала звук, а потом я уже увидела этот взрыв, потому что подскочила.

Понимая, что это детский сад, а на часах было где-то 8:10, я подумала, что там уже много детей, и внутри все оборвалось. Мы сразу побежали с Ярославой [дочерью] вниз, понесли пледы из дома, потому что их [детей] доставали оттуда без ничего.

Потом там [на месте аварии] все оцепили, чтобы никто не ходил, но я смотрю, и все это вижу из окна. Самое странное это то, что ты сидишь у себя на кровати, читаешь новости, а эти новости происходят у тебя в окне. До меня, наверное, все это как-то позже дойдет, не знаю когда. Такое ощущение, что внутри ничего нет – ни меня, ни моих мыслей, ничего, просто тьма и пустота».