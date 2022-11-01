Товары из Ирана можно найти в магазинах оккупированного Херсона — фото 1 ноября, 19:42 Газировка, сделанная в Иране (Фото:via Центр национального сопротивления)

В магазинах оккупированной Херсонской области, рядом с продуктовыми товарами из РФ, стоят товары из Ирана.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В организации объяснили, что таким образом РФ и Иран помогают друг другу обходить санкции.

«В то же время на полках во многих магазинах Херсона — рядом с продуктовыми товарами из „ЛНР“ и РФ, стоят товары из Ирана. Две страны-террористки, помогающие одна другой обходить санкции. В частности, покрывать дефицит продуктовых товаров, которые уже не производятся на территории РФ, или больше не импортируются в нее», — говорится в сообщении.

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В Центре национального сопротивления отмечают, что даже на временно оккупированных территориях украинцы в большинстве своем избегают продуктовых товаров с флагом РФ на них, или иранскими символами.

Торговая изоляция России — это один из самых надежных способов лишить агрессора бюджетных доходов и военных технологий. Именно поэтому важно не только расширить санкции, но и сделать невозможным любые способы их обхода, заявили в организации.