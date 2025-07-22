Российские оккупанты расстреляли гражданского мужчину в Торском, их нашли и ликвидировали — видео

22 июля, 17:47
Оккупанты расстреляли гражданского в Донецкой области (Фото: 63 бригада | СТАЛЬНЫЕ ЛЕВЫ / скриншот из видео)

Российские оккупанты открыли огонь против жителя Торского в Донецкой области, который ехал на велосипеде. Через некоторое время украинские военные нашли этих оккупантов и уничтожили их.

Об этом во вторник, 22 июля, сообщили бойцы 63 отдельной механизированной бригады ВСУ в Telegram.

Как видно из опубликованного видео, сначала оккупанты стреляют в гражданского, а затем подходят к нему и осуществляют еще несколько выстрелов.

Бойцы 63 бригады отметили, что всех трех россиян быстро нашли и ликвидировали. Оккупантов ликвидировали пилоты дронов и артиллеристы.

«То, что россияне — убийцы и ублюдки, уже давно не секрет. Но не часто удается снять их бесчеловечные поступки в прямом эфире. На этот раз удалось — кацапы в Торском расстреляли гражданского, причем абсолютно сознательно, с добиванием», — рассказали военные.

По данным карты DeepState, линия фронта приблизилась к Торскому на расстояние около 3 километров.

