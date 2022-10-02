Торское. ВСУ развернули украинский флаг возле села в Донецкой области — фото 2 октября, 16:09 Украинские военные возле Торского (Фото:STERNENKO/Telegram)

Военные ВСУ развернули украинский флаг возле Торского в Донецкой области.

Соответствующее фото публикуют в соцсетях в воскресенье, 2 октября. В частности, его обнародовал активист Сергей Стерненко.



Торское находится в Лиманской городской территориальной громаде. В американском Институте изучения войны (ISW) на фоне окружения украинскими военными российской группировки в Лимане сообщали, что дорога Торское — Дробышево, перерезанная ВСУ, была последним маршрутом поставки и возможного ухода для подразделений РФ, удерживающих линию к западу от Лимана.

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Фото: Google Maps

По состоянию на 12:30 2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Накануне вечером продолжались бои.

Днем 1 октября в ВСУ сообщили, что украинские военные освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, речь шла о более чем 5000 военных РФ. Вскоре в ВСУ подтвердили, что защитники Украины вошли в город.

К вечеру в российском минобороны заявили, что войска РФ якобы были отведены из Лимана «на более выгодные рубежи».

В Минобороны Украины прокомментировали слова российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.

Пока детальной информации от Генштаба относительно потерь врага и количества пленных в Лимане нет.