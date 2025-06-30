Украина и ЕС договорились о новых условиях сотрудничества после окончания «торгового безвиза»

Европейская Комиссия завершила переговоры с Украиной по пересмотру Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ).

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии в понедельник, 30 июня.

В заявлении говорится, что документ базируется на трех основных принципах:

равные условия игры: Украина получит доступ к рынку, одновременно постепенно приближаясь к европейским производственным стандартам, которые охватывают благосостояние животных, использование пестицидов и ветеринарных препаратов. Украина должна ежегодно отчитываться о своем прогрессе,

надежное защитное положение: ЕС и Украина смогут принимать определенные меры, когда импорт продукции может вызвать неблагоприятные последствия для одной из сторон. В случае ЕС оценка нарушения будет осуществляться на уровне одного или нескольких государств-членов.

расширение торговых потоков: предусматривает поддержку торговли Украины с ЕС и полный учет чувствительности определенных сельскохозяйственных секторов и заинтересованных сторон ЕС. Этот пункт касается наиболее « чувствительных товаров», таких как сахар, мясо птицы, яйца, пшеница, кукуруза и мед. Для определенных « нечувствительных» товаров была согласована полная либерализация.

Реклама

Украина и ЕС также договорились изучить меры, которые помогут украинским экспортерам выйти на традиционные рынки третьих стран.

В заявлении сказано, что пересмотр соглашения будет способствовать постепенной интеграции Украины в единый рынок ЕС, а также обеспечивать «основу для долгосрочной экономической определенности и стабильных торговых отношений».

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, включая УВЗСТ, было подписано в 2014 году.

С началом полномасштабного вторжения Евросоюз упростил для Украины процедуру торговли и предоставил исключительные инструменты. Они начали действовать с 4 июня 2022 года и дважды продлевались до 5 июня 2025 года. После этого срока вступили в силу переходные меры.