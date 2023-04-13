ГБР подозревает сотрудника Госпогранслужбы в торговле оружием — фото

13 апреля, 19:50
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Подозреваемый наладил незаконный сбыт с ноября 2022 года (Фото:ГБР)

Подозреваемый наладил незаконный сбыт с ноября 2022 года (Фото:ГБР)

Государственное бюро расследований задержало сотрудника правоохранительных органов Одесской области, которого подозревают в нелегальной торговле оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Установлено, что правоохранитель воровал оружие в своей воинской части и искал желающих приобрести его среди представителей криминалитета, ранее привлекавшихся к ответственности за торговлю оружием», — сообщает ведомства.

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По данным следствия, подозреваемый наладил незаконный сбыт с ноября 2022 года и с тех пор успел продать патроны и гранаты Ф-1.

Мужчину задержали 12 апреля 2023 года во время «реализации очередной партии боевых припасов и оружия». Почти полторы тысячи патронов и пистолет он хотел сбыть за 600 долларов США, сообщает ГБР.

На опубликованном пресс-службой фото его удостоверения есть печать ГПСУ.

ГБР
Фото: ГБР

Задержанному будет объявлено о подозрении в незаконном сбыте оружия. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Одесская область Госпогранслужба Украины Торговля оружием Государственное бюро расследований (ГБР)

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