ГБР подозревает сотрудника Госпогранслужбы в торговле оружием — фото 13 апреля, 19:50 Подозреваемый наладил незаконный сбыт с ноября 2022 года (Фото:ГБР)

Государственное бюро расследований задержало сотрудника правоохранительных органов Одесской области, которого подозревают в нелегальной торговле оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Установлено, что правоохранитель воровал оружие в своей воинской части и искал желающих приобрести его среди представителей криминалитета, ранее привлекавшихся к ответственности за торговлю оружием», — сообщает ведомства.

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По данным следствия, подозреваемый наладил незаконный сбыт с ноября 2022 года и с тех пор успел продать патроны и гранаты Ф-1.

Мужчину задержали 12 апреля 2023 года во время «реализации очередной партии боевых припасов и оружия». Почти полторы тысячи патронов и пистолет он хотел сбыть за 600 долларов США, сообщает ГБР.

На опубликованном пресс-службой фото его удостоверения есть печать ГПСУ.

Фото: ГБР

Задержанному будет объявлено о подозрении в незаконном сбыте оружия. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.