Российские оккупанты обстреляли Торецк, шесть пострадавших
Последствия российского обстрела Торецка (Фото:Андрей Ермак / Telegram)
В четверг, 11 мая, российские оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области. Пострадали шесть мирных жителей.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
Он также добавил, что медики уже оказывают помощь пострадавшим.
Других деталей он не раскрыл.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за прошедшие сутки, 10 мая, россияне обстреляли Александровскую общину — ранили двух человек, повредили здание бывшего сельхозпредприятия.
На Донецком направлении пять раз под обстрелы попадала Кураховская община: Курахово, Острое и Островское. Без пострадавших. Также обстрелы потерпели Марьинка и Георгиевка.
На Горловском направлении в Константиновке ранен один человек, поврежден кинотеатр, инфраструктурный объект и частный дом. семь домов повреждено в Часовоярской общине, еще семь — в Торецкой.
На Лисичанском направлении повреждены восемь домов в Звановке, зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады.
Всего за сутки россияне убили троих жителей Донбасса, ранили еще двух.