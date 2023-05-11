Российские оккупанты обстреляли Торецк, шесть пострадавших 11 мая, 16:39 Последствия российского обстрела Торецка (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

В четверг, 11 мая, российские оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области. Пострадали шесть мирных жителей.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Он также добавил, что медики уже оказывают помощь пострадавшим.

Других деталей он не раскрыл.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за прошедшие сутки, 10 мая, россияне обстреляли Александровскую общину — ранили двух человек, повредили здание бывшего сельхозпредприятия.

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На Донецком направлении пять раз под обстрелы попадала Кураховская община: Курахово, Острое и Островское. Без пострадавших. Также обстрелы потерпели Марьинка и Георгиевка.

На Горловском направлении в Константиновке ранен один человек, поврежден кинотеатр, инфраструктурный объект и частный дом. семь домов повреждено в Часовоярской общине, еще семь — в Торецкой.

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На Лисичанском направлении повреждены восемь домов в Звановке, зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады.

Всего за сутки россияне убили троих жителей Донбасса, ранили еще двух.