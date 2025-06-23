Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области, среди них Клещеевка и Торецк — DeepState
Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов (Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
Российские войска продвинулись на территории Донецкой области, в частности возле Торецка. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщили аналитики проекта DeepState.
По данным проекта, российские войска продвинулись возле Клещеевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко.
21 июня DeepState сообщил, что оккупанты имели успех возле Торецка, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и в Верхнекаменском.
Накануне аналитики сообщали, что оккупанты продвинулись возле Яблоновки на Торецком направлении, а также возле Шевченко и Новоукраинки на Новопавловском направлении. Последний населенный пункт расположен вблизи границы с Днепропетровской областью.
19 июня аналитики сообщили, что осложняется ситуация к северу от Торецка, в частности в районе между населенными пунктами Дачное и Дилиевка, где российские войска недавно имели продвижение и продолжают давить, чтобы обойти город.
16 июня спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица майор Виктор Трегубов сообщил, что российские войска пытаются прорвать украинскую оборону в направлении Константиновки и хотят взять город в кольцо с трех направлений.