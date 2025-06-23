Российские войска продвинулись на территории Донецкой области , в частности возле Торецка. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщили аналитики проекта DeepState .

По данным проекта, российские войска продвинулись возле Клещеевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко.

Российские войска продвинулись вблизи Торецка / Инфографика: DeepState

21 июня DeepState сообщил, что оккупанты имели успех возле Торецка, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и в Верхнекаменском.

Реклама

Накануне аналитики сообщали, что оккупанты продвинулись возле Яблоновки на Торецком направлении, а также возле Шевченко и Новоукраинки на Новопавловском направлении. Последний населенный пункт расположен вблизи границы с Днепропетровской областью.

19 июня аналитики сообщили, что осложняется ситуация к северу от Торецка, в частности в районе между населенными пунктами Дачное и Дилиевка, где российские войска недавно имели продвижение и продолжают давить, чтобы обойти город.

16 июня спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица майор Виктор Трегубов сообщил, что российские войска пытаются прорвать украинскую оборону в направлении Константиновки и хотят взять город в кольцо с трех направлений.