В ВМС рассказали, сказались ли атаки по российским НПЗ на армии РФ в Крыму

Атаки, которые наносятся по объектам РФ , производящим топливо для военных целей, не сказались на подразделениях врага, дислоцирующихся во временно оккупированном Крыму. Однако дефицит скажется в будущем.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.

У него спросили, влияет ли на ситуацию на полуострове удары по российским НПЗ, производящим, в частности топливо для оккупационной армии. По его словам, у россиян есть достаточно объектов в Крыму, которые они тщательно защищают. В частности, там расположено пять аэродромов, вылеты с которых происходят круглосуточно. Исходя из того, что это происходит, можно сделать вывод: авиационного топлива российской армии хватает, отметил он.

«Что касается основных потребителей топлива, кораблей, в первую очередь, потому, что там речь идет о тоннах, они находятся на материковой части Российской Федерации. И там меньше проблем с этим. В сам Крым поставлять сложнее. Есть, конечно, проблемы и с использованием железной дороги, которую они построили по оккупированным территориям юга Украины в Крым. Там были поражения… На Крымский мост заезжать цистернами они тоже не рискуют», — отметил представитель ВМС.

По его данным, в Крыму периодически топливо появляется, но ощущается дефицит. По мнению Плетенчука, дефицит будет ощущаться у оккупантов, потому что, когда речь идет о падении производства, это отражается на всех отраслях.

Однако оккупационная власть, отметил спикер, считает второстепенной проблемой жизнь рядовых крымчан, в частности, как они будут заправлять машины и тому подобное.

29 сентября в Феодосии в оккупированном Крыму загорелась нефтебаза из-за атаки дронов.

Также в марте 2024 года нефтебазу атаковали дроны ВСУ, тогда был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива. АО Морской нефтяной терминал — крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.