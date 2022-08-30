Правоохранители заподозрили топ-чиновников Запорожской области в хищении гуманитарки

30 августа, 20:27
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Сотрудники СБУ и НАБУ проводят обыски (Фото:СБУ)

Сотрудники СБУ и НАБУ проводят обыски (Фото:СБУ)

СБУ и НАБУ расследуют возможное незаконное присвоение гуманитарной помощи топ-чиновникам в Запорожской области. Во время обысков у чиновников горсовета Запорожья нашли нечто похожее на наркотики.

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и НАБУ.

Там рассказали, что совместно проводятся ряд обысков в Запорожье. Они происходят из-за вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, оказанной Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения России.

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В частности, речь идет об обысках в:

  • горсовете;
  • областной военной администрации;
  • складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.

Во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружили в частности вещества, похожие на наркотики, незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему, а также большую сумму наличных денег.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/453416260166177

Дело расследуют по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой); ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере); ст. 368−5 (незаконное обогащение).

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Запорожская область Гуманитарная помощь Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Война России против Украины

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