Более 62 млн грн. Топ-чиновников из Минагрополитики и Минэкономики подозревают в злоупотреблениях на закупках гуманитарки 24 августа, 21:53 НАБУ (Фото:НАБУ/Facebook)

В четверг, 24 августа, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили чиновникам о подозрениях в растрате 62,5 миллиона гривен при закупках гуманитарной помощи. Им грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.

Про це повідомили ​​САП і НАБУ.

Зловживання викрили на закупівлі продуктів харчування, які призначалися для населення Донецької, Херсонської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей і Києва як гуманітарна допомога.

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За даними слідства, у березні 2022 року перший заступник міністра аграрної політики та продовольства сприяв закупівлі продукції для потреб обласних військових адміністрацій коштом Укрзалізниці.

Водночас ціна у два-три рази перевищувала ринкову — за даними правоохоронців, продукти польского виробника купували через контрольовану фірму-посередницю.

У результаті з березня по серпень 2022 року Укрзалізниця зазнала збитків на суму 28,8 млн грн.

Крім того, цей посадовець брав участь у закупівлі продуктів за завищеними цінами в іншої підконтрольної компанії, яка також через фірму-посередницю купувала харчі вже в турецького виробника.

До схеми залучили чинного на той момент заступника міністра економіки, який приховував дані про наявність більш вигідних пропозицій, включно з українськими виробниками, а також схиляв посадовців ОВА до протиправного погодження заявок і рахунків на закупівлю харчів.



Через це з березня до серпня 2022 року Укрзалізниця зазнала збитків на 33,7 млн грн. Після отримання оплати гроші виводились на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації.

Нині про підозру повідомлено:

першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства;

ексзаступнику міністра економіки.

Їм обом повідомили про підозри за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.