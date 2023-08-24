Более 62 млн грн. Топ-чиновников из Минагрополитики и Минэкономики подозревают в злоупотреблениях на закупках гуманитарки
НАБУ (Фото:НАБУ/Facebook)
В четверг, 24 августа, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили чиновникам о подозрениях в растрате 62,5 миллиона гривен при закупках гуманитарной помощи. Им грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.
Про це повідомили САП і НАБУ.
Зловживання викрили на закупівлі продуктів харчування, які призначалися для населення Донецької, Херсонської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей і Києва як гуманітарна допомога.
За даними слідства, у березні 2022 року перший заступник міністра аграрної політики та продовольства сприяв закупівлі продукції для потреб обласних військових адміністрацій коштом Укрзалізниці.
Водночас ціна у два-три рази перевищувала ринкову — за даними правоохоронців, продукти польского виробника купували через контрольовану фірму-посередницю.
У результаті з березня по серпень 2022 року Укрзалізниця зазнала збитків на суму 28,8 млн грн.
Крім того, цей посадовець брав участь у закупівлі продуктів за завищеними цінами в іншої підконтрольної компанії, яка також через фірму-посередницю купувала харчі вже в турецького виробника.
До схеми залучили чинного на той момент заступника міністра економіки, який приховував дані про наявність більш вигідних пропозицій, включно з українськими виробниками, а також схиляв посадовців ОВА до протиправного погодження заявок і рахунків на закупівлю харчів.
Через це з березня до серпня 2022 року Укрзалізниця зазнала збитків на 33,7 млн грн. Після отримання оплати гроші виводились на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації.
Нині про підозру повідомлено:
- першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства;
- ексзаступнику міністра економіки.
Їм обом повідомили про підозри за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.