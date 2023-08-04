Этого никогда нельзя делать. Топ-6 мошеннических схем и советы киберполиции, как не попасть на крючок аферистов
Киберполиция рассказала о самых распространенных схемах мошенничества (Фото:Киберполиция/Facebook)
Война в Украине стала основой для распространения мошеннических схем, основанных на уязвимом эмоциональном состоянии и злоупотреблении доверием граждан. Злоумышленники способны обмануть детей, пенсионеров и пытаться раствориться в просторах интернета, не оставив следов преступления.
Более 60% украинцев не могут безопасно пользоваться интернетом, часто они попадаются на крючки аферистов и добровольно отдают деньги. В группах риска пожилые люди и дети. Но мошенникам удается обмануть даже опытных пользователей интернета.
При этом смекалка мошенников выходит за рамки уже хорошо знакомых украинцам афер, поэтому появляются новые способы обмана.
Департамент киберполиции Национальной полиции Украины рассказывает о самых распространенных схемах мошенничества и основных правилах безопасности, которые помогут разоблачить аферистов.
Продажа дешевых товаров «из рук в руки»
Если незнакомые люди пришли к вам и предлагают купить дешевые товары — будьте настороже. Это могут быть мошенники. Таким способом они пытаются узнать, где вы храните свои сбережения, а затем незаметно для вас похитить деньги.
Помните: «бесплатный сыр — только в мышеловке».
Что делать?
1. Не пускайте незнакомцев домой.
2. Привлеките к разговору соседей или позвоните родственникам: это может отпугнуть мошенников.
3. Если к вам приходили мошенники, сообщите об этом полицейским по номеру 102.
«Денежная реформа»
Если к вам наведаются незнакомцы и скажут, что в связи с проведением денежной реформы надо заменить старые купюры на новые, знайте: это — 100% мошенники. Таким образом они пытаются присвоить все ваши сбережения.
Что делать?
1. Не доверяйте незнакомцам и не пускайте их в свой дом.
2. Расскажите о визите родственникам.
3. Всегда советуйтесь с теми, кому доверяете.
4. Если к вам приходили мошенники, сообщите об этом полицейским по номеру 102.
«Звонки от имени представителей банков»
«Ваша карта заблокирована», «с вашего счета хотят списать деньги», «новые правила во время военного положения» — злоумышленники, которые представляются сотрудниками банка, используют различные способы, чтобы получить доступ к вашим банковским картам.
Как только неизвестные просят предоставить номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обороте карты и срок ее действия или же ввести пароль, который поступил в CMC, знайте: это — мошенники.
Помните: даже в условиях войны настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают такую информацию.
Что делать?
1. Положите трубку.
2. Сообщите о происшествии полицейским по номеру 102.
«Ваш родственник в беде»
Если вам звонят (часто ночью или утром) и сообщают, что родственник попал в беду, и просят передать деньги — это мошенничество. Злоумышленники могут выдавать себя за сына/дочь, внука/внучку, которые якобы попали в беду (совершили ДТП, оказались в полиции
Мошенники могут представляться врачами или полицейскими и предлагать свою помощь в решении «проблемы» за вознаграждение, которое может составлять от тысячи до десятков тысяч гривен, а иногда даже несколько тысяч долларов США.
Помните: так действуют мошенники!
Что делать?
1. Положите трубку.
2. Проверьте, где ваш родственник.
3. Сообщите о происшествии полицейским по номеру 102.
«Социальные выплаты во время войны»
«Во время войны вы можете получить социальную помощь» чаще всего мошенники присылают смс-сообщения о получении различных выплат от органов власти или благотворительных фондов и просят предоставить следующую информацию: ваши анкетные данные, номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обороте карты и срок ее действия.
Помните: назвав эти данные, вы предоставляете мошенникам доступ к вашему счету, поэтому они могут украсть все ваши сбережения.
Что делать?
1. Положите трубку.
2. Обратитесь к своим родственникам или представителям власти и проверьте, действительно ли вы можете получить такие выплаты.
3. Если вам звонили мошенники, сообщите об этом полицейским по номеру 102.
Выигрыши призов (авто, бытовая техника)
«Вы выиграли автомобиль или бытовую технику» — не спешите выполнять все наставления незнакомцев. Обычно в присланном смс указан номер, по которому можно получить подробную информацию.
Когда звоните, вам рассказывают условия, которые нужно выполнить, чтобы получить «приз». Как правило, вам предлагают оплатить 1% от стоимости выигранного товара. Но как только вы это сделаете, незнакомцы перестают выходить на связь и исчезают.
Помните: так действуют мошенники!
Что делать?
1. Подумайте, принимали ли вы участие в акциях или конкурсах.
2. Не перечисляйте деньги незнакомцам.
3. Если вам звонили мошенники, сообщите об этом полицейским по номеру 102.