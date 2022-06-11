UA / RU ТОП-20 фото

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Ольга и Владимир обнимаются на платформе львовского вокзала, прежде чем парень отправится на передовую. Март 2022 года.



Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach ↓

Украинские военные позируют фотографу, сидя на бронемашине, направляющейся из Константиновки в Бахмут. Донецкая область, май 2022 года.



Фото: REUTERS/CarlosBarria ↓

Украинский защитник сжимает побратима в братских объятиях в окрестностях Северодонецка в июне 2022 года.



Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak ↓

Участники волонтерского движения Repair Together, которые путешествуют по оккупированным регионам Украины и помогают местным жителям справляться с разрушенными захватчиками зданиям под аккомпонемент электронной музыки, убирают на пожарище Дома культуры в селе Ягодное на Черниговщине.



Фото: REUTERS/ViacheslavRatynskyi ↓

Студент-физиотерапевт Джо Лопес из Университета Святой Екатерины в Сент-Поле, штат Миннесота, помогает проходить реабилитацию Данилу Сивакову из Мариуполя, потерявшему обе ноги во время российского ракетного обстрела.



Фото: Jerry Holt/Minneapolis StarTribune/TNS/ABACAPRESS.COM ↓

Украинцы рассматривают изуродованную бронетехнику российских оккупантов, выставленную ко Дню независимости на Крещатике в Киеве.



Фото: Sergei Chuzavkov/ SOPA Images/Sipa USA ↓

Украинский военный смотрит из танка на позиции в Донецкой области. Июнь 2022 года.



Фото: REUTERS/Stringer ↓

Фермер Юрий работает в поле в шлеме и бронежилете. Запорожская область, апрель 2022 года.



Фото: REUTERS/UesleiMarcelino ↓

Украинский военный со своей собакой ведет наблюдение в промышленной зоне Северодонецка. Июнь 2022 года.



Фото: REUTERS/OleksandrRatushniak ↓

Защитник держит на руках двух собак, спасенных на улицах Броваров Киевской области во время нападения российских захватчиков. 26 марта 2022 года.



Фото: AP Photo/RodrigoAbd ↓

Только что поженившиеся волонтеры Анастасия и Антон позируют во дворе одного из харьковских домов, разрушенных российскими бомбардировками. Апрель 2022 года.



Фото: AP Photo/Andrew Marienko ↓

Киевские коммунальщики готовятся убирать на месте взрыва российской ракеты, попавшей в жилой дом 28 апреля вскоре после встречи украинского президента Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.



Фото: AP Photo/Emilio Morenatti ↓

11-летние Максим и Андрей с игрушечными автоматами в руках приветствуют украинских военных, проезжающих мимо их блокпоста на трассе в Харьковской области.



Фото: AP Photo/EvgeniyMaloletka ↓

Украинский военный с позывным Питер отдыхает рядом с кучей минометных снарядов на передовой в Харьковской области. Июль 2022 года.



Фото: AP Photo/EvgeniyMaloletka ↓

Загруженное зерном судно Navi-Star покидает порт Одессы 5 августа 2022 года — через две недели после подписания договора об экспорте зерна из Украины.



Фото: AP Photo/Nina Lyashonok ↓

С пляжа в Саках хорошо виден поднимающийся столб дыма со стороны российской военной авиабазы возле Новофедоровки в оккупированном Крыму после того, как там произошло несколько взрывов. 9 августа 2022 года.



Фото: UGC via AP ↓

Четверо британских добровольцев позируют фотографу на львовском вокзале, прежде чем отправиться на передовую на восток Украины. Март 2022 года.



Фото: REUTERS/KaiPfaffenbach ↓

Президент Украины Владимир Зеленский делает селфи с раненым украинским военным во время посещения одесского госпиталя в июле 2022 года.



Фото: Ukrainian Presidential PressService/Handout via REUTERS ↓

Украинские военные устанавливают государственный флаг на острове Змеиный после того, как в начале июля завершили операцию по его зачистке от техники и вооружения российских захватчиков.



Фото: Press service ofthe Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS ↓

33-летняя Елена Дердель, пациентка роддома города Покровск Донецкой области, заглядывает к своей дочери Вангелии. С начала полномасштабного вторжения России в Украину здесь родилось 115 малышей; более 16% из них — преждевременно



Фото: REUTERS/Marko Djurica ↓