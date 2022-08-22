Великие украинцы. Кого из политиков, общественных и культурных деятелей независимой Украины вы бы назвали самыми выдающимися — опрос НВ
Оксана Забужко, Сергей Жадан, Владимир Зеленский, Ольга Харлан, Роман Ратушный (Фото:Коллаж НВ)
По случаю презентации своего проекта Топ-100 великих украинцев НВ предлагает читателям принять участие в голосовании и поделиться мнением о том, кого из политиков, общественных деятелей, звезд спорта и культуры независимой Украины можно назвать великими.
24 августа 2022 года НВ уже в третий раз представит свой список Топ-100 великих украинцев — краткие рассказы о людях, которые определяли ход истории страны со времен Киевской Руси и до наших дней.
Список не является рейтингом — это перечень, в котором выдающиеся личности названы в обратном хронологическом порядке в соответствии с датой рождения — от наших до древнейших времен. Составить его редакции помогли 63 эксперта — известные и авторитетные сограждане, специалисты в области истории или искусства, общественные деятели, журналисты, интеллектуалы и бизнесмены. В сотню вошли украинцы, чья деятельность имела или имеет большое влияние на развитие страны и мира с древнейших времен до наших дней.
В целом эксперты назвали более 260 человек, которых они считают великими украинцами, среди них НВ выбрал 100 самых выдающихся.
Редакция предлагает читателям принять участие в тематическом голосовании и высказать свое мнение относительно того, кто из украинцев, чья деятельность пришлась на годы независимости, должен был бы войти в этот перечень в нескольких различных категориях.
Политики независимой Украины
Деятели культуры независимой Украины
Общественные деятели независимой Украины
Спортсмены независимой Украины
Полный список Топ-100 крупных украинцев будет обнародован на сайте НВ 24 августа, в День независимости.
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