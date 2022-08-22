Великие украинцы. Кого из политиков, общественных и культурных деятелей независимой Украины вы бы назвали самыми выдающимися — опрос НВ 22 августа, 17:30 Оксана Забужко, Сергей Жадан, Владимир Зеленский, Ольга Харлан, Роман Ратушный (Фото:Коллаж НВ)

По случаю презентации своего проекта Топ-100 великих украинцев НВ предлагает читателям принять участие в голосовании и поделиться мнением о том, кого из политиков, общественных деятелей, звезд спорта и культуры независимой Украины можно назвать великими.



24 августа 2022 года НВ уже в третий раз представит свой список Топ-100 великих украинцев — краткие рассказы о людях, которые определяли ход истории страны со времен Киевской Руси и до наших дней.

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Список не является рейтингом — это перечень, в котором выдающиеся личности названы в обратном хронологическом порядке в соответствии с датой рождения — от наших до древнейших времен. Составить его редакции помогли 63 эксперта — известные и авторитетные сограждане, специалисты в области истории или искусства, общественные деятели, журналисты, интеллектуалы и бизнесмены. В сотню вошли украинцы, чья деятельность имела или имеет большое влияние на развитие страны и мира с древнейших времен до наших дней.

В целом эксперты назвали более 260 человек, которых они считают великими украинцами, среди них НВ выбрал 100 самых выдающихся.

Редакция предлагает читателям принять участие в тематическом голосовании и высказать свое мнение относительно того, кто из украинцев, чья деятельность пришлась на годы независимости, должен был бы войти в этот перечень в нескольких различных категориях.

Политики независимой Украины

<section><h2>Кого з українських політиків, чия діяльність припала на роки незалежності, ви могли б назвати великим?</h2><p></p></section><section><h2>Мустафа Джемілєв</h2></section><section><h3>Володимир Зеленський</h3></section><section><h3>Віталій Кличко</h3></section><section><h3>Леонід Кравчук</h3></section><section><h3>Леонід Кучма</h3></section><section><h3>Петро Порошенко</h3></section><section><h3>Юлія Тимошенко</h3></section><section><h3>В'ячеслав Чорновіл</h3></section><section><h3>Віктор Ющенко</h3></section><section><h3>Інша особа</h3></section>

Деятели культуры независимой Украины

<section><h2><p>Кого з українських письменників та митців, чия діяльність припала на роки незалежності, ви могли б назвати великим?</p></h2><p></p></section><section><h2>Юрій Андрухович</h2></section><section><h3>Святослав Вакарчук</h3></section><section><h3>Сергій Жадан</h3></section><section><h3>Оксана Забужко</h3></section><section><h3>Андрій Кузьменко (Скрябін)</h3></section><section><h3>Кіра Муратова</h3></section><section><h3>Лесь Подерв’янський</h3></section><section><h3>Олександр Ройтбурд</h3></section><section><h3>Олег Сенцов</h3></section><section><h3>Богдан Ступка</h3></section><section><h3>Влад Троїцький</h3></section><section><h3>Інша особа</h3></section>

Общественные деятели независимой Украины

<section><h2><p><span style="font-size:22px;"><strong>Кого з представників українського громадянського суспільства, чия діяльність припала на роки незалежності, ви могли б назвати великим?</strong></span></p></h2><p></p></section><section><h2>Катерина Гандзюк</h2></section><section><h3>Георгій Гонгадзе</h3></section><section><h3>Ольга Кудіненко (фонд Таблеточки)</h3></section><section><h3>Тарас Чмут (фонд Повернись живим)</h3></section><section><h3>Леся Литвинова</h3></section><section><h3>Мустафа Найєм</h3></section><section><h3>Роман Ратушний</h3></section><section><h3>Сергій Притула</h3></section><section><h3>Сергій Стерненко</h3></section><section><h3>Віталій Шабунін</h3></section><section><h3>Інша особа</h3></section>

Спортсмены независимой Украины

<section><h2><p>Кого з українських спортсменів, чия діяльність припала на роки незалежності, ви могли б назвати великими?</p></h2><p></p></section><section><h2>Жан Беленюк</h2></section><section><h3>Сергій Бубка</h3></section><section><h3>Василь Іванчук</h3></section><section><h3>Віталій та Володимир Клички</h3></section><section><h3>Валерій Лобановський</h3></section><section><h3>Марія та Анна Музичук</h3></section><section><h3>Сергій Ребров</h3></section><section><h3>Еліна Світоліна</h3></section><section><h3>Олександр Усик</h3></section><section><h3>Ольга Харлан</h3></section><section><h3>Андрій Шевченко</h3></section><section><h3>Інша особа</h3></section>

Полный список Топ-100 крупных украинцев будет обнародован на сайте НВ 24 августа, в День независимости.

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