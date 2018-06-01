Топ-10 самых популярных автомобилей. Какие марки машин являются лидерами продаж

Mercedes-Benz SLK, Volkswagen Golf Sportsvan и Mercedes-Benz B-класса возглавили топ-10 самых надежных авто. Соответствующий рейтинг автомобилей, не старше 3 лет, обнародовали ТЮВ- Report 2018. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Исследовано более 200 наиболее распространенных моделей автомобилей. Рейтинг отражает процент неисправностей от общего количества проверенных машин.

В этом году бренд Toyota - лидер среди самых дорогих автомобилей по версии Forbes

Для удобства авто разделили по возрасту. В список попали только модели, проверенные не менее 500 раз с июля 2016 году до июня 2017.

Десятку надежных автомобилей, не старше 2014 года, возглавил Mercedes-Benz SLK. Поломки обнаружили только в 2% авто этой марки. На втором месте Volkswagen Golf Sportsvan. Следующие в списке - Mercedes-Benz B-класса и Mercedes-Benz GLK. Ступеньку ниже заняла Mazda 2.

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Шестую строчку занял Mercedes-Benz М-класса и Opel Mokka. В топ-10 вошли Аudi а1, Аudi q3, Аudi q5, Porsche 911, Volvo v40. Лишь у 3% всех этих машин нашли поломки. Наименее надежными среди двухлетних и трехлетних авто является Ford K, Fiat 500, Dacia Logan, Kia Sportage. В более 12% машин этих моделей нашли поломки.

Среди наиболее надежных пятилетних машин лидирует Mercedes B-класса.

В Украине легко продать Toyota, Volkswagen Golf, несколько сложнее - Ford

Поломки нашли меньше, чем у 4% этой модели. На втором и третьем месте - Porche 911 и Mazda cx 5. На четвертом - Audi q5. Также в топ-5 вошли Mercedes SLK и Seat Mii. В машинах этих моделей нашли поломки в 5% случаев. Наименее надежными являются Volkswagen Sharan, Dacia Logan, Peugeot 206. В каждом автомобиле этих моделей были поломки.

В среднем автомобиль, который только что приобрели, теряет около 20% от цены, дальше каждый последующий год машина дешевеет еще на 10%, рассказал менеджер по подбору автомобилей в CarFinder Максим Иванцов.

"Volkswagen Golf заказывают довольно часто, но это была популярная марка для пригонки в 90-х гг. Она слывет любимой маркой на постсоветском пространстве и находится на почетной позиции. Это позволило считать ее немного дороже на вторичном рынке, но со временем, когда производитель начал воплощать новые технологии, например, коробки роботизированные DSG, надежность пошатнулась", - отметил Иванцов.

Какие модели автомобилей популярны в Украине

По его словам, среди украинских экспертов самыми популярными и самыми надежными считают автомобили Toyota, также в нашей стране любовью среди автомобилистов пользуется модель Volkswagen Golf, однако начиная с 2000-х эта модель стала дороже и несколько потеряла в качестве.

Иванцов отметил, что в Украине легко продать Toyota, Volkswagen Golf, несколько сложнее - американские авто, например Ford, а вот итальянские подержанные машины продать еще сложнее. Однако в последнее время и количество проданных авто этой марки значительно повысилось. Эксперт добавил, что украинцы пытаются продавать свои машины за 3-5 лет после покупки, когда пробег достигает ста тысяч километров.

Украинцы пытаются продавать машины через 3-5 лет после покупки, когда пробег достигает ста тысяч километров

В CarFinder также посоветовали при покупке авто проверять их в сертифицированных центрах обслуживания, ведь владельцы очень часто пытаются механически уменьшить пробег и скрыть дефекты с помощью мелкого ремонта.

Наиболее надежными авто для украинского рынка считаются немецки марки - BMW, Mercedes, PОrshe и Audi. По мнению главного редактора сайта autoua.net Сергея Суховского, больше теряют в цене дорогие автомобили, большинство машин премиум-класса за пять лет теряют половину стоимости.

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"Наиболее надежными для украинского рынка считаются немецкие марки: BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Соответственно те бюджетные бренды, которые быстро теряют популярность, это Dacia, Fiat. Обычно, дорогие авто, стоимость которых более 50 тыс. евро служат владельцу 2-3 года, а потом их заменяют на более новую модель. Владелец меньше теряет из-за перепродажи", - рассказал эксперт.

В этом году бренд Toyota возглавил рейтинг самых дорогих автомобильных брендов по версии американского журнала Forbes. Его стоимость эксперты оценили в 45 млрд долларов. На второй и третьей позициях оказались Mercedes-Benz, стоимость которых составляет 35 и 31 млрд долларов соответственно. Также в топ-10 самых дорогих автобрендов попали Honda, Audi, Ford, Chevrolet, Porsche, Lexus и Nissan.