Томос для Украины: в УПЦ КП ожидают скорейшего проведения Объединительного собора

Украинская православная церковь Киевского патриархата ожидает деталей и официальной информации о принятого Синодом Вселенского патриахрату решения.

Также в УПЦ КП заявили, что ожидают скорейшего проведения Объединительного собора для избрания предстоятеля и утверждение устава.

"Киевский Патриархат выражает надежду, что совместными усилиями всех вовлеченных в процесс сторон вскоре будут успешно завершены подготовительную работу, Собор соберется и примет необходимые решения относительно объединения, избрание Предстоятеля Церкви и утверждении Устава", - говорится в сообщении.

Напомним, Священный Синод Вселенского патриархата в Стамбуле окончательно утвердил томос для предоставления автокефалии УПЦ.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создание в Киеве ставропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

15 октября Синод Русской православной церкви принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем. Теперь за молитву в "запрещенных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с РПЦ и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Игорь Козловский о предоставлении томоса, объединение церквей и давление России