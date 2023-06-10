Нам нужен Tomahawk. Эксперт объяснил, как Украине прекратить ракетные обстрелы с Каспия и разорвать морской путь из Ирана в РФ 10 июня, 02:07 По мнению Олега Жданова, получение Украиной дальнобойных боеприпасов, таких как Tomahawk (на фото), могло бы ограничить пуски ракет стратегической авиацией РФ из района Каспийского моря (Фото:U.S. NAVY)

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как Украина может нейтрализовать действия России в регионе Каспийского моря, откуда производятся пуски ракет стратегической авиацией и пролегает морской путь, по которому Иран поставляет агрессору шахеды.

Одним из вариантов прекращения обстрелов Украины с Каспийского моря может быть использование диверсионно-разведывательных групп или агентурной разведки в том регионе, считает военный эксперт Олег Жданов.

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Другой вариант — это получение Киевом от западных союзников дальнобойных ракет, способных лететь на несколько тысяч километров. «В таком случае можно было бы топить баржи или сухогрузы, идущие из Ирана в российскую Астрахань», — рассуждает в интервью с NV Жданов. Также можно было бы наносить огневые удары по военным объектам, размещенным в регионе, и сбивать российские самолеты, пускающие ракеты по Украине.

В то же время Жданов предостерегает, что уничтожение иранского корабля может привести к втягиванию Ирана в войну на стороне РФ, а вот уничтожение бомбардировщика стратегической авиации РФ в районе Каспия кажется более целесообразным.

«В таком случае Россия трижды бы подумала, стоит ли идти на такие действия [ракетный обстрел]», — считает военный эксперт.

По его оценке, это могли бы быть ракеты класса земля-земля, земля-воздух или воздух-воздух. «Например, [американская многоцелевая высокоточная дозвуковая крылатая ракета] Tomahawk [максимальная операционная дальность 2.500 км] имеет модификации как воздушного, так и наземного и морского базирования», — объясняет Жданов.

Украине было бы достаточно и ракет с дальностью поражения 1.000 км. «В таком случае мы бы могли достать до основных аэродромов и военных баз на европейской части РФ», — считает специалист.

Инфографика: NV

Напомним, сейчас для Украины регион Каспийского моря стал одним из опасных. Оттуда стратегическая авиация РФ осуществляет пуски крылатых ракет во время постоянных обстрелов, а через акваторию пролегает морской путь, по которому Иран поставляет России дроны-камикадзе и другой груз военного назначения и таким образом поддерживает агрессора.

Полную версию интервью с Олегом Ждановым читайте здесь.