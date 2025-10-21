Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне начали пытаться «спрыгнуть» с дипломатии как только давление по дальнобойным ракетам Tomahawk немного ослабло.

В своем Telegram-канале глава государства сообщил, что сейчас в Черниговской и Сумской областях продолжаются восстановительные работы после ударов РФ по энергетике.

Зеленский отметил, что российские оккупанты били FPV-дронами даже по трансформаторам в Запорожской области.

Президент заслушал доклады вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы и министра внутренних дел Игоря Клименко. По его словам, в каждой области делается максимум, чтобы восстановить энергоснабжение.

«Как только несколько недель назад (российский диктатор Владимир — ред.) Путин почувствовал настоящее давление и угрозу „томагавков“, сразу проявил готовность вернуться к дипломатии. И как только давление немного ослабло, россияне начали пытаться спрыгнуть с дипломатии, отложить диалог», — отметил Зеленский.

Он отметил, что накануне зимы россияне ежедневно бьют по украинским объектам инфраструктуры и энергетики.

«Только давление на Россию может это исправить и остановить. Только достаточная дальнобойность нашей обороны возвращает Путина к реальности. Надо закончить эту войну, и только давление приведет к миру», — добавил президент.

21 октября в Чернигове в результате российских обстрелов произошел полный блэкаут, в городе нет электроэнергии и водоснабжения.

Изменение позиции Трампа относительно предоставления Украине ракет Tomahawk

6 октября президент США Дональд Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

В Кремле заявляли, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации» и угрожали «плохим концом» для США.

13 октября президент США заявил, что рассматривает возможность предупредить Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

16 октября, Трамп заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором РФ в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

The Washington Post писала, что во время телефонного разговора Трампа с Путиным 16 октября диктатор потребовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Зеленский в ответ на эту информацию заявил, что «распродажей Украины никто заниматься не будет».

После встречи Трампа с Зеленским 17 октября СМИ сообщили, что президент США отказал Украине в предоставлении ракет Tomahawk. Зеленский говорил, что Трамп не согласился, но и не отказал и что вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия больше не будет обсуждаться публично.