Люди через окна видят тела. На оккупированной части Херсонской области после подрыва россиянами ГЭС есть много погибших и пропавших — ОВА 14 июня, 11:36 Затоплена Херсонская область (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС на оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области есть много погибших и без вести пропавших, сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в среду, 14 июня.

«Очень много на левобережье есть сообщений о том, что люди без вести пропали. Мы не можем официально подтвердить факты гибели. Но очень много сообщений о том, что люди видят через окна в некоторых домах людей, которые там есть, которые погибли», — сказал он в эфире Радио Свободы.

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По его словам, они ждут помощи международного сообщества, чтобы они, возможно, поспособствовали «зеленому коридору».

«Чтобы помочь людям, которые там еще остаются также, возможно, провести эксгумацию тел, которые там есть», — сказал Толоконников.



Чиновник заявил, что на правобережье Херсонской области из-за уничтожения россиянами Каховской ГЭС погибли десять человек, 20 травмированы, 42 человека считаются без вести пропавшими.

Кроме того, городской голова оккупированных Олешек Евгений Рищук сообщал, что, по его данным, в городе погибли девять человек.

По словам Толоконникова, в Херсонской области обнаружили загрязнение воды илом. Пробы также показали завышенное содержание железа в воде. Однако ни одного случая кишечной или иной инфекции на правобережье пока не зафиксировали.

Инфографика: NV

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Подтоплены десятки населенных пунктов, на правом берегу Днепра погибли десять человек. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно не известно.

Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию с левобережья. Россияне атакуют лодки с гражданскими.