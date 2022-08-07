Только в одну область с начала войны не прилетали российские ракеты — МВД

7 августа, 18:17
Евгений Енин (Фото:Eugene Enin via Facebook)

Евгений Енин (Фото:Eugene Enin via Facebook)

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что Черновицкая область остается единственным регионом, куда не прилетали вражеские ракеты.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Если говорить о тех областях, которые страдают от российских снарядов больше всего, то это Донецкая, которую обстреляли более 3 тысяч раз, Луганская — 4 тысячи раз, Николаевская — 700 раз. Остается одна единственная область, в которую, слава Богу, пока не прилетало, это Черновицкая область», — рассказал он.

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https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   МВД Украины Черновицкая область Евгений Енин

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