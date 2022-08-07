Только в одну область с начала войны не прилетали российские ракеты — МВД
Евгений Енин (Фото:Eugene Enin via Facebook)
Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что Черновицкая область остается единственным регионом, куда не прилетали вражеские ракеты.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
«Если говорить о тех областях, которые страдают от российских снарядов больше всего, то это Донецкая, которую обстреляли более 3 тысяч раз, Луганская — 4 тысячи раз, Николаевская — 700 раз. Остается одна единственная область, в которую, слава Богу, пока не прилетало, это Черновицкая область», — рассказал он.
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