Только без паники. Как сохранять спокойствие во время тревожных событий в Украине - советы психолога

За последние два дня Украина пережила череду непростых и стрессовых событий: агрессию России в Азовском море, неутешительный доклад разведки о ситуации вдоль границы с РФ и введение военного положения в ряде областей страны.

Психотерапевт и соведущий программы Тільки спокійно Геннадий Мустафаев рассказал в эфире Радио НВ, как не поддаваться тревоге и панике во время кризисных ситуаций. Мы собрали основные тезисы из его интервью:

Понимайте границы своей компетенции

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Последние события в Украине вызывают закономерную тревогу за свое будущее и будущее своей страны. Однозначно, они не могут не беспокоить, однако не каждый способен критично взглянуть на ситуацию и не поддаться панике.

"Заразительность" эмоций большого скопления людей психологи называют индуцированием. Этот термин характеризуется ситуацией, когда человек перенимает настроение и эмоциональное состояние других людей, часто теряя способность к критическому мышлению.

К сожалению, множество новостей, связанных с последними событиями в стране, находятся за чертой объективности и ссылаются на домыслы и опасения (в том числе, распространяемые политиками).

Чтобы не поддаться необоснованной панике, психотерапевт советует дистанцироваться от источников тревожных новостей (особенно это касается сомнительной и неподтвержденной информации, которая может манипулировать человеческими эмоциями).

"Держите руку на пульсе, если для вас это жизненно важная потребность, но не надо это делать смыслом своей жизни, потому что есть режим жизнедеятельности, ваша работа, лично вы, ваше тело, ваша психика, ваши родные и близкие, ваши дети, любимые жены и мужья. Поэтому жизнь продолжается", - говорит Геннадий Мустафаев.

Психотерапевт также подчеркивает важность того, чтобы украинцы начали доверять профессионализму украинских военных и госслужащих: "У нас есть военные, которые нас будут защищать, у нас есть дипломаты, которые делают свою работу профессионально. Наша задача - понимать границы своей компетенции - на что мы можем повлиять, на что мы не можем повлиять - и научиться заботиться о себе, в первую очередь".

Как вести себя с детьми во время кризисных ситуаций в стране

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Важно помнить, что дети очень легко перенимают настроение и поведение родителей, поэтому родителям важно не начинать самим разговор о тревожном событии.

Однако, как отмечает психотерапевт Геннадий Мустафаев, важно быть внимательными по отношению к детским вербальным и невербальным проявлениям обеспокоенности.

"Необходимо задавать, например, такой вопрос: "Ты о чем-то сейчас тревожишься?". И тогда ребенок может сказать: "Да, я слышал, что у нас будет война", - к примеру. И тогда наша задача - объяснить детям, что они в безопасности", - говорит специалист.

Основные рекомендации психотерапевта

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Психотерапевт Геннадий Мустафаев выделил несколько основных советов, которых стоит придерживаться во время кризисных событий:

Если вы легко поддаетесь эмоциям и настроениям других людей и не можете полностью дистанцироваться от их влияния, постарайтесь находиться рядом с эмоционально устойчивыми людьми;

Позвольте себе переживать любые эмоции, поскольку признание их наличия помогает принять ситуацию в целом и двигаться дальше;

Не рекомендуется употреблять алкоголь - вопреки распространенному мифу, он раздражает и угнетает нервную систему;

Помните, что вы в ответе за себя и своих близких, поэтому важно заботиться о своем психическом состоянии, чтобы быть способным оказать поддержку другим.

Полная запись эфира с Геннадием Мустафаевым и Илоной Довгань:

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