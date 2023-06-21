Токсины, инфекции и боеприпасы. Как одесское побережье становится опасным для жизни и здоровья людей из-за трагедии на Каховской ГЭС 21 июня, 08:47 Пляж Ланжерон, Одесса, июнь, 2023 год (Фото:Наталья Кравчук, NV)

Возбудители инфекционных заболеваний и яйца гельминтов, трупы животных, мины и снаряды — после катастрофы на Каховской ГЭС Черное море стало опасным для жизни и здоровья людей. Но даже несмотря на это, на пляжах все равно продолжают отдыхать местные жители.



Пляжи



Бутылки, деревья, мертвые животные, противодесантные мины, живая собака на доске, шкаф с детскими книгами, холодильники, самка оленя на островке земли, краснокнижные тритоны и даже целые дома — все это прибивает на берег Одесской области после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

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Пляжи Одесской области становятся непригодными для отдыха, а акватория Черного моря — загрязнена вредными веществами и возбудителями различных инфекционных заболеваний. Однако на одесском побережье все равно купаются — и взрослые, и дети. Одиночные отдыхающие загорают на песке или на бетонных пирсах, прибрежные отели — почти не заселены, некоторые пляжные комплексы только начинают расставлять лежаки и открывать бары.

На пляже Отрада, рядом с так называемым Птичьим пляжем — инициативой местного пенсионера-энтузиаста — работают коммунальные службы. Трактор погружает в кузов ветки, доски, пустые бутылки, пластиковые отходы и прочий мусор, который вынесло на берег, и вывозит на свалку. Делает это в несколько подходов.

Вблизи дельфинария Немо, расположенного на пляже Ланжерон, довольно многолюдно. Из дельфинария громко звучит музыка, за стеной слышны крики дельфинов. Чуть неподалеку, на песчаном пляже, загорают люди. Вдалеке видно, как мужчина вместе с девочкой, на которой одет розовый круг для плавания, заходит в воду.

«Уважаемые граждане! В акваторию Черного моря течением приносит различные предметы и вещи, среди которых взрывоопасные и ядовитые вещества, представляющие опасность. Воздержитесь от купания в море. В воде могут находиться возбудители опасных инфекционных болезней, мины и опасные предметы. Не игнорируйте сигналов воздушной тревоги, об обнаруженных подозрительных предметах, телах людей или животных немедленно сообщайте в полицию по спецлинии 102 или в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям по номеру 101» — вдруг раздается из громкоговорителя.

Люди отдыхают на пляже Ланжерон в Одессе. / Фото: Наталья Кравчук, NV

Группа полицейских в ярких желтых жилетах идет по пляжу. С такими рейдами-предупреждениями они ходят ежедневно. Отдельно от них вдоль берега проводят проверку и представители муниципальной охраны в коричневых костюмах и таких же жилетах — но уже по двое. Увидев полицию, нашу камеру, а также услышав громкоговоритель, несколько человек вскоре уходят с берега.

— Надо подальше от компромата, — иронизируя, говорит молодой человек, и вместе со своей спутницей покидает пляж.

Чуть дальше на песке загорают две женщины. Одна из них начинает громко возмущаться из-за того, что на пляже производится съемка.

— Вы не имеете права здесь снимать, — кричит она, а потом, поворачиваясь к подруге, говорит: — Ты видела? Они все снимают.

Инфекции

Об опасности купания в море после катастрофы на Каховской ГЭС неоднократно заявляли различные инстанции и эксперты. Государственная пограничная служба, например, фиксирует на видео предметы, которые выносит морем из Херсонщины, и выкладывает на своих официальных страницах в соцсетях с сообщениями, что среди прочего в воде могут быть боеприпасы и мины. Пограничники также заявляют, что начинается мор рыбы. Госэкоинспекция же, в свою очередь, предупреждает об обнаружении холерной и кишечной палочки, сальмонеллы и других опасных инфекционных возбудителей в воде.

17 июня 2023 года на официальном сайте городского совета Одессы появилось предупреждение о запрете купания и рыбной ловли. Спустя пару дней появились билборды с призывами не водить детей на море. Однако и это не помешало желающим искупаться.

Мальчик играет в воде, Одесса, июнь, 2023 год. / Фото: Наталья Кравчук, NV

— Купание сейчас — опасно для людей сразу по нескольким причинам. Во-первых, это цветение токсичных цианобактерий. Они производят токсины, которые действуют контактным способом — достаточно только искупаться, и, как следствие, можно заразиться заболеваниями кожи. Во-вторых, это инфекционные заболевания: сальмонеллез или астроротавирусная инфекция, — объясняет в комментарии NV Владислав Балинский, химик, биолог, глава ОО Зеленый лист.

На своей странице в Фейсбуке он поставил фото, снятые 19 июня, через два дня после запрета о купании от Одесского горсовета. На снимках видно, что в воде до сих пор пребывают как взрослые, так и дети.

Из-за катастрофы на Каховской ГЭС бактериологические показатели в воде очень плохие, подчеркивает Балинский. Он перечисляет такие возбудители, как: высокое содержание сальмонеллы, астроротовирусные инфекции, холерообразные вибрионы, яйца гельминтов. Всем этим загрязнена вода, в которой до сих пор купаются отдыхающие.

— Холерообразный вибрион — это не холера. Но эти возбудители провоцируют болезни, похожие на холеру, и это очень плохо. Яйца гельминтов указывают на то, что вода загрязнена фекалиями, — комментирует эколог.

Коммунальщики убирают Птичий пляж на пляже Отрада в Одессе / Фото: Наталья Кравчук, NV

Мины

Еще один тип опасности — это мины и боеприпасы, которые выносит на побережье Одесской области. Только за первую неделю после подрыва Каховской ГЭС силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям совместно с другими оперативными службами было обезврежено шесть мин различной идентификации, рассказывает в комментарии NV Марина Мартыненко, пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области:

— На днях был случай, когда житель прибрежного села нашел на побережье мину и подумал, что это — газовый баллон. Визуально они похожи, но это была именно мина. Он принес ее домой, но вовремя спохватился, набрал 101, на место приехали пиротехники ГСЧС и обезвредили предмет.

К побережью Черного моря приносит очень много всего: мусор, части домов, мебель, бытовые предметы и прочее, отмечает Марина Мартыненко. Однако люди все равно посещают пляжи — дети копаются в мусоре, который выносит на берег, а взрослые молча за этим наблюдают. Это очень небезопасно.

Марина Мартыненко, пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Одесской области / Фото: Наталья Кравчук

Пресс-секретарь ГСЧС вспоминает, что до трагедии на Каховской ГЭС речь шла о том, что некоторые пляжи в Одесской области все же начнут работать, поэтому местные жители надеялись на пляжный сезон. Однако после подрыва дамбы стало понятно, что его уже не будет. Предметы, которые несет море, доставать оттуда пока не планируют, ведь это — крайне опасно. Поэтому выход один — ждать, когда их прибьет к берегу, где это смогут обезвредить специалисты, добавляет Марина Мартыненко:

— Наша служба не может запретить людям купаться. Мы можем провести профилактическую работу. А потом человек уже сам выбирает, насколько он ценит свою жизнь.