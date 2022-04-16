ВСУ нанесли удар по складу российских оккупантов в Токмаке: выживших нет — Вернись живым

16 апреля, 20:19
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ВСУ нанесли удар по складу российских оккупантов в Токмаке (иллюстративное фото) (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

ВСУ нанесли удар по складу российских оккупантов в Токмаке (иллюстративное фото) (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

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В Токмаке Запорожской области Вооруженные силы Украины ударили по российским военнослужащим, разгружавшим боеприпасы. Никто из оккупантов не выжил.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщает Фонд помощи армии. Вернись живым.

«Неизвестные патриоты успешно скорректировали огонь по оккупантам в Токмаке в Запорожской области. Весь личный состав россиян, разгружавших 10 вагонов с боеприпасами, ликвидирован», — говорится в публикации.

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Число погибших россиян не уточняется. Информацию об ударе по Токмаку в Минобороны пока не комментировали.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Запорожская область Российские военные Война России против Украины

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