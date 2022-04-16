ВСУ нанесли удар по складу российских оккупантов в Токмаке: выживших нет — Вернись живым
ВСУ нанесли удар по складу российских оккупантов в Токмаке (иллюстративное фото) (Фото:Генеральный штаб ВСУ)
В Токмаке Запорожской области Вооруженные силы Украины ударили по российским военнослужащим, разгружавшим боеприпасы. Никто из оккупантов не выжил.
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Об этом сообщает Фонд помощи армии. Вернись живым.
«Неизвестные патриоты успешно скорректировали огонь по оккупантам в Токмаке в Запорожской области. Весь личный состав россиян, разгружавших 10 вагонов с боеприпасами, ликвидирован», — говорится в публикации.
Число погибших россиян не уточняется. Информацию об ударе по Токмаку в Минобороны пока не комментировали.
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