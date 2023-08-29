«Становится фронтовым». Оккупационную «власть» Токмака вывозят из города — мэр Мелитополя 29 августа, 13:29 Украинские военные в Запорожской области, 31 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sergiy Chalyi)

На фоне наступления Сил обороны на юге оккупационную «власть» Токмака Запорожской области перевозят в другой город. Об этом во вторник, 29 августа, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, ссылаясь на сообщения местных жителей.

По его словам, почти регулярные взрывы и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении «превращают пока оккупированный Токмак из прифронтового города во вполне фронтовой».

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«Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего „русского корабля“. По сообщениям жителей, местная оккупационная „власть“ — на низком старте, ее перевозят в другой город», — написал Федоров в Telegram.

Он говорит, что куда именно, пока не известно, но и «глубокий тыл» не спасает оккупантов от взрывов, добавил мэр.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь они продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

Работино лежит на автодороге из Орехова в оккупированный Токмак, который называют логистическим хабом армии РФ. От села до города около 20 км, а дальше — Мелитополь.

