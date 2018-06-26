Ток по телу. О чем рассказали украинские военные, побывавшие в плену на оккупированных территориях

В декабре украинская сторона получила 74 заложника, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса

СБУ задокументировала факты пыток украинских пленников под руководством ФСБ. Свидетельство 435 бывших заложников о пытках оформили в шесть сборников и вручили иностранным дипломатам. В спецслужбе имеются свидетельствования более тысячи граждан. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Издевательства над пленными

К пыткам на оккупированных территориях преимущественно причастны российские военные, в частности так называемые кадыровцы. Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак на совместном брифинге с министром иностранных дел Павлом Климкиным.

До сих пор удерживаются в ОРДЛО еще 113 заложников

Он приурочен к Международному дню поддержки жертв пыток, который отмечается сегодня, 26 июня.

"Переговоры по освобождению заложников блокируются российской стороной и используются как средство давления", - сказал глава СБУ.

По словам Грицака, украинских солдат перевозили в Россию, где жестоко издевались, а потом возвращали на Донбасс. Всего с начала войны с помощью волонтеров, активистов и общественных организаций удалось вернуть 3224 украинца с оккупированных территорий. До сих пор удерживаются в ОРДЛО еще 113 заложников, хотя боевики в пределах минского формата подтвердили только 24 фамилии, добавил Грицак.

Как наказать виновных

Глава МИД Павел Климкин отметил, что преступления России необходимо доводить юридически в международных судебных инстанциях. Зато отметил, что задержанных на украинской территории россиян, которые посягали на территориальную целостность Украины, украинская сторона просто выдавать России не собирается.

Военный Дмитрий Кулиш, бывший боец ​​батальона Донбасс попал в плен в августе 2014 года, когда его подразделение выходило из Иловайска. Российские военные, вопреки договоренностям, передали Кулиша и его соратников на неподконтрольные территории, где к военным Вооруженных сил систематически применялись пытки.

Расследовать военные преступления прежде всего должно государство, а не международные органы

По словам бойца, одному из его собратьев россияне даже вырезали сердце.

"Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов тем людям, которые на видео были живы. Есть случаи снятия кожи", - рассказал военный Дмитрий Кулиш.

Многих из тех, кто пытал украинских солдат, идентифицировали. Некоторые известные по позывными. Впрочем, теперь вопрос в том, как их привлечь к ответственности. Украина должна расследовать все преступления, происходящие на ее территории, в том числе, на неконтролируемых.

Есть военная прокуратура, следственное управление СБУ, чтобы сделать это собственными силами. И этот процесс должен проходить с международными судами, рассказал юрист и профессор международного права Николай Гнатовский. Ведь обязанность расследовать военные преступления прежде всего берет на себя государство, а не международные органы. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда, поэтому шансы доказать преступления здесь нулевые, говорит юрист.

Последний раз обмен удерживаемыми лицами состоялся в декабре прошлого года. Украинская сторона получила 74 заложника, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса. Сегодня о дате следующего обмена речь не шла. Парламентская ассамблея Совета Европы проведет дебаты по украинцам, незаконно заключенным в России. Об этом сообщил украинский депутат Владимир Арьев в Facebook.