«Точечное» убийство. Вокзал в Краматорске поразила ракета Точка-У, РФ утверждает, что не применяет их — но это явная ложь 8 апреля, 18:26 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Остатки ракеты недалеко от краматорского вокзала (Фото:Голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишин / Facebook)

Мир потрясен страшным военным преступлением в Краматорске Донецкой области — вокзал, где тысячи мирных жителей готовились к эвакуации, подвергся ракетному обстрелу. Известно о 50 погибших, среди которых дети, сотни человек ранены, многие — в тяжелом состоянии. На месте найдены обломки ракеты, выпущенной ОТРК Точка-У. Кремль отрицает, что это оружие использует российская армия, однако многочисленные источники подтверждают, что Точки-У стоят на вооружении агрессора.



Ракеты оккупантов ударили по вокзалу в Краматорске — что известно на данный момент



Какая ракета взорвалась?

В первых сообщениях после трагедии (от начальника Донецкой ОВА Павла Кириленко и советника главы Офиса президента Алексея Арестовича) указывалось, что по вокзалу ударила российская ракета Искандер с кассетной боевой частью.

Видео дня

Однако спустя несколько минут появились фото и видео, где снят корпус ракетной части, он приземлился рядом с главным зданием вокзала. На нем сохранилась циничная надпись «За детей».

Хорошо заметны «крылья», характерные для ракет, которые выпускаются оперативно-тактическим комплексом Точка-У. У квазибаллистической ракеты Искандер есть небольшое оперение в нижней части.



Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в убийстве невинных: «Оккупанты ударили Точкой-У по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации. Российские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится».

Российская пропаганда, вначале уверявшая, что в Краматорске было поражено «скопление боевиков ВСУ», мгновенно переориентировалась. Прокремлевские Telegram-каналы стали писать, что людей, которые ждали эвакуационного поезда, обстреляли украинцы, поскольку Точки-У стоят на вооружении ВСУ.

Conflict Intelligence Team определила, что ракетная часть лежит в направлении на северо-восток, что означает, что ракета прилетела с запада, юго-запада или юга. Это дало основание минобороны России заявить, что ВСУ произвели пуск ракет из подконтрольного Украине Доброполья. «Однако в юго-юго-западном направлении (например, южнее Угледара и в районе Великой Новоселки) в пределах дальности полета ракеты Точки-У имеются позиции российских и „сепаратистских“ сил, то есть пуск вполне мог быть осуществлен оттуда», — пишут расследователи.



Не исключено, что ракета вылетела из оккупированного Шахтерска, в Сети есть не верифицированное пока видео применения ракетного комплекса в этом районе.



Отрицая очевидное

«Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось», — говорилось в заявлении минобороны РФ.

«Наши вооруженные силы такой тип ракет не используют», — вторил военным пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В ноябре 2019 года российское минобороны, действительно, сообщило, что последние комплексы Точка-У изъяты из ракетных частей, поскольку якобы завершилось перевооружение на комплексы Искандер-М.

Военный эксперт Александр Коваленко называет это утверждение явной ложью. «У России до сих пор в строю находится до 220 ТРК Точка-У», — написал он.

Не далее как 15 февраля (за девять дней до вторжения РФ в Украину) российские и белорусские агентства рассказывали о стрельбах из Точек в рамках совместных учений Союзная решимость-2022.

В конце марта белорусские блогеры зафиксировали активное перемещение пусковых установок ракетного комплекса по дорогам страны. «Вполне вероятно, в штатный состав дивизии/бригады возвращен отдельный ракетный дивизион», — предполагал автор под ником Коллекционер баянов.

Фото: Motolko Help

Упавшие российские « Точки»

Кроме того, известно о фактах применения и сбивания этих ракет в ходе российско-украинской войны,

1 марта Нацгвардия Украины сообщила, что неприятель обстрелял жилые кварталы Мариуполя, применив ракету Точка-У с кассетной боевой частью, фото прилагались.



6 марта обломки ракеты, позже идентифицированной как 9М79М (используются в комплексах Точка), были обнаружены в районе села Деснянка Черниговской области. Это недалеко от украинско-белорусской границы. «Можно предположить, что в российских арсеналах понемногу начинают заканчиваться ракеты для Искандеров (пуски которых постоянно осуществлялись с территории Беларуси в течение первых дней войны). С другой стороны, нельзя исключить и то, что Россия таким образом стремится усилить огневую мощь ракетных войск для поддержки наступления на севере Украины, не заменяя, а дополняя Искандеры», — писала тогда команда CIT.



Остатки кассетных боеприпасов этого типа сотрудники ГСЧС находят в освобожденных районах Черниговской области до сих пор.



9 марта Сухопутные войска ВСУ рассказали о сбитой Точке недалеко от Попасной. «Оказывается, ракета очень легко сбивается с помощью ПЗРК Стингер», — говорилось в сообщении.

Об уничтожении российской ракеты Точка-У на Донбассе Генштаб ВСУ сообщал 23 марта.

Российская пропаганда уверяла, что аналогичная ракета, упавшая 14 марта в центральной части оккупированного Донецка (тогда, по данным российской стороны, погибло 20 человек), была выпущена украинскими силами. Минобороны Украины опровергло факт применения крылатых ракет.



Основатель CIT Руслан Левиев, изучив снимки места падения боеприпаса, пришел к выводу, что обстрел был провокацией РФ. По данным расследователей, ракета прилетела в Донецк с юго-востока. «А на юго-востоке по всей протяженности в 120 км находится территория, подконтрольная российским силам и силам сепаратистов. Там украинских сил нет. Соответственно, оттуда украинская ракета прилететь не могла», — объяснил аналитик.



Что собой представляет ОТРК Точка-У

Разработка 70-х годов долгое время являлась основным тактическим ракетным комплексом армии СССР, а затем — России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении и Азербайджана. Точки также поставлялись за рубеж. Так, их первое боевое применение зафиксировано в 1994 году, в боях между правительственными войсками Йемена и повстанцами.



Фото: Министерство обороны России

Комплекс выпускает крылатую ракету 9М79М. На всем протяжении полета, вплоть до финального наведения на цель, она является управляемой. Это достигается с помощью аэродинамических элементов — крыльев и рулей. Ракеты обеспечены реактивным твердотопливным двигателем.

Боевая часть — кассетная (как в Краматорске) либо осколочно-фугасная.

Главным плюсом Точек-У военные специалисты называли минимальное время подготовки к пуску ракет — около 15 минут на марше.

Главные минусы: небольшая дальность (120 км это максимум, при том, что российские Искандеры поражают цель на удалении до 500 км) и устаревший ракетный запас.

Известный случай выхода ракеты из-под контроля — катастрофа в Броварах 20 апреля 2000 года. Тогда в ходе учений с применением комплексов Точка-У, боеприпас, выпущенный с полигона за 90 км от Броваров, сошел с курса и угодил в жилую девятиэтажку, погибло три человека.

В Украине оператором комплексов Точка-У остается 19-я ракетная бригада Сухопутных войск.

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