РФ может готовить точечные ракетные удары по Украине — ОК Юг
В ОК Юг не исключили точечные ракетные удары со стороны РФ (Фото:Полиция Киевской области)
Россия удерживает в Черном море 11 кораблей, три из которых являются носителями крылатых ракет Калибр. Суммарный залп составляет 20 ракет.
Как заявила в эфире телемарафона руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, РФ продолжает оказывать давление на население, не исключаются точечные ракетные удары по территории Украины.
По ее словам, российские оккупанты начали использовать террор с небольшими воздушными атаками и предпосылками, что является психологическим истощением и давлением на население.
Гуменюк добавила, что ракетоносители в Черном море являются свидетельством того, что РФ «продолжает держать давление».
«Абсолютно не исключаются точечные ракетные удары», — сообщила она.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что войска РФ снижают интенсивность массированных ракетных ударов. У оккупантов больше нет возможности производить нужное количество ракет, чтобы долго «терроризировать» Украину обстрелами.