РФ может готовить точечные ракетные удары по Украине — ОК Юг 30 января, 11:07 В ОК Юг не исключили точечные ракетные удары со стороны РФ (Фото:Полиция Киевской области)

Россия удерживает в Черном море 11 кораблей, три из которых являются носителями крылатых ракет Калибр. Суммарный залп составляет 20 ракет.

Как заявила в эфире телемарафона руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, РФ продолжает оказывать давление на население, не исключаются точечные ракетные удары по территории Украины.

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По ее словам, российские оккупанты начали использовать террор с небольшими воздушными атаками и предпосылками, что является психологическим истощением и давлением на население.

Гуменюк добавила, что ракетоносители в Черном море являются свидетельством того, что РФ «продолжает держать давление».

«Абсолютно не исключаются точечные ракетные удары», — сообщила она.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что войска РФ снижают интенсивность массированных ракетных ударов. У оккупантов больше нет возможности производить нужное количество ракет, чтобы долго «терроризировать» Украину обстрелами.