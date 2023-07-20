Ткаченко заявил, что считает уместным выделить 500 млн грн на окончание строительства музея Голодомора 20 июля, 22:44 Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (Фото:oleksandr.tkachenko.ua/Facebook)

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что считает уместным выделение более 500 млн грн во время полномасштабной войны на завершение строительства музея Голодомора-геноцида.

В эфире Радио Свободы Ткаченко заявил, что строительство музея началось много лет назад, «и не вопрос к нам сейчас, почему оно не было завершено раньше».

«Это фактически последний транш средств, который необходим для того, чтобы завершить строительство фактически единственного полноценного музея Голодомора в мире. Поэтому я считаю, что такие вещи, которые говорят о страданиях украинского народа на протяжении десятилетий со стороны Москвы, должны найти свое отражение в музее», — сказал он.

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Министр просит критиков этого решения привести аргументы. По его словам, экспозиция, которая будет в музее, будет создаваться за средства доноров.

«И музей будет работать. И я думаю, что станет одной из тех точек, которая после нашей победы будет одной из самых интересных объектов для того, чтобы мир, в частности, узнал, почему и почему россияне начали против нас войну, которая на самом деле продолжается много-много лет», — рассказал он.

На сайте Кабмина уже дважды регистрировали петиции с требованием уволить Ткаченко.



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