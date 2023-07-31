«Возьмем тайм-аут». Экс-глава Минкульта Ткаченко рассказал, останется ли в команде Зеленского

31 июля, 20:01
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Александр Ткаченко (Фото:ВBC News Украина)

Александр Ткаченко (Фото:ВBC News Украина)

Бывший министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, которого Верховная Рада 27 июля уволила с должности, сказал, что у него был разговор о дальнейшей работе в команде президента Владимира Зеленского.

Об этом Ткаченко рассказал в интервью ВВС News Украина, опубликованном в понедельник, 31 июля.

Во время интервью Ткаченко спросили, остается ли он в команде Зеленского после увольнения.

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«У нас был разговор по этому поводу. Но я сказал: давайте возьмем тайм-аут, подумаем», — отметил бывший министр культуры.

Ткаченко отметил, что в разговоре речь шла о том, чтобы остаться в команде президента, но в другой роли. Однако он подчеркнул, что это его частные разговоры с Кабинетом министров.

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Журналист уточнил у Ткаченко, что его якобы рассматривали на должность заместителя главы Офиса президента, который курировал бы гуманитарную отрасль.

Однако Ткаченко отказался комментировать слухи.

«У слухов всегда есть привкус несовершенства. В чем-то они соответствуют действительности, но очень неточно. Поэтому я их никогда не комментирую», — сказал экс-глава Минкульта.

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20 июля Зеленский обратился к премьер-министру с просьбой рассмотреть замену министра культуры Александра Ткаченко на фоне скандала о выделении 33 млн бюджетных средств на съемку сериала и более 500 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора.Ткаченко в тот же вечер сообщил, что написал заявление об увольнении и сделал это якобы еще до обращения Зеленского.

27 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Ткаченко с должности главы Минкульта. Решение поддержал 321 депутат.

28 июля Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра культуры и информполитики Ростислава Карандеева, первого заместителя Ткаченко.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Александр Ткаченко Владимир Зеленский Министерство культуры и информационной политики

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