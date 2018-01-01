Tinder-скандал с чиновником МВД и студенткой: блогер Барабошко вышел из СИЗО Сегодня, 22:55 1 Цей матеріал також доступний українською Александр Барабошко вышел из СИЗО Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Вечером во вторник, 4 декабря, киевский блогер Александр Барабошко, фигурант дела о якобы домогательствах чиновника Национальной полиции Александра Варченко к студентке, вышел из Лукьяновского СИЗО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, назначенный судом залог в 3 млн грн был зачислен только вечером 4 декабря.

Сам Барабошко заявил, что процедура его освобождения затянулась по независящим от него причинам: "У меня есть основания полагать, что были механизмы влияния на затягивание освобождения".

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Он отрицает причастность к организации секс-скандала. " Я к этому делу отношения не имею, и все понимают, что это полностью политическое дело", - заявил блогер.

По словам Барабошко, в ближайшие часы на него наденут электронный браслет. Также ему запретили выезжать из Киева в течение следующих двух недель.

Напомним, что в соцсетях разгорелся скандал, в центре которого оказалась фигура высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов – Александра Варченко, заместителя главы департамента защиты экономики Нацполиции.

Студентка одного из киевских вузов Наталья Бурейко обвинила его в домогательствах. Мужчина якобы угрожал ей в соцсети Tinder. Однако буквально через сутки отказалась от обвинений и принесла ему извинения. Сам чиновник считает произошедшее преднамеренной провокацией, жертвой которой стал как он лично, так и девушка.

В рамках расследования указанной провокации правоохранители задержали политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошко. Печерский районный суд Киева отправил Петрова под круглосуточный домашний арест, а Александра Барабошко арестовал на два месяца с правом внесения залога в размере 3 млн грн.

Адвокат Никита Чекман заявил о том, что за блогера внесен залог еще 3 декабря. Деньги на залог для его подзащитного собирали друзья.