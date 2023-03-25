Тимоти Снайдер встретился с военным, который читал его книгу в окопе

25 марта, 16:50
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Украинский военнослужащий Александр Ширшин и историк Тимоти Снайдер (Фото:Александр Ширшин / Facebook)

Украинский военнослужащий Александр Ширшин и историк Тимоти Снайдер (Фото:Александр Ширшин / Facebook)

Историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер во Львове встретился с украинским военным Александром Ширшиным — героем известного фото, на котором он читает книгу Снайдера в окопе.

Снайдер приехал во Львов на закрытую лекцию в Украинском католическом университете (УКУ) 24 марта, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Там историк встретился с военнослужащим 80-й десантно-штурмовой бригады, выпускником УКУ Александром Ширшиным, который в окопе читал на английском его книгу Путь к несвободе.

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В январе Снайдер запостил это фото в своем Twitter с подписью "Высшая честь для автора - читатель".

https://twitter.com/TimothyDSnyder/status/1609928400634007553?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1609928400634007553%7Ctwgr%5E76a3b648c0617c5453f86d514987d4c3b13ca91d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flife.nv.ua%2Fukr%2Fart%2Ftimoti-snayder-vislovivsya-ukrajinskoyu-pro-zahisnikiv-ukrajini-foto-50295060.html

Ширшин поделился известием о знакомстве с Тимоти Снайдеро на своей странице в Facebook и опубликовал совместное фото.

"Огромное спасибо за вашу работу и поддержку. Это честь - знать вас", - написал Александр.

https://www.facebook.com/a.shyrshyn/posts/pfbid02uo3anWnFkadXAopoJz3QxParhGks8iDgE85PMyzmLu9Sb3PaUXMgrPq9tpumMBx8l
Редактор: София Лазарова

Теги:   Военный Историк История Украины Тимоти Снайдер Украинский католический университет УКУ Война России против Украины

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