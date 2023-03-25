Тимоти Снайдер встретился с военным, который читал его книгу в окопе 25 марта, 16:50 Украинский военнослужащий Александр Ширшин и историк Тимоти Снайдер (Фото:Александр Ширшин / Facebook)

Историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер во Львове встретился с украинским военным Александром Ширшиным — героем известного фото, на котором он читает книгу Снайдера в окопе.

Снайдер приехал во Львов на закрытую лекцию в Украинском католическом университете (УКУ) 24 марта, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Там историк встретился с военнослужащим 80-й десантно-штурмовой бригады, выпускником УКУ Александром Ширшиным, который в окопе читал на английском его книгу Путь к несвободе.

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В январе Снайдер запостил это фото в своем Twitter с подписью "Высшая честь для автора - читатель".

Ширшин поделился известием о знакомстве с Тимоти Снайдеро на своей странице в Facebook и опубликовал совместное фото.

"Огромное спасибо за вашу работу и поддержку. Это честь - знать вас", - написал Александр.