В рамках UNITED24. Историк Тимоти Снайдер собрал почти $1,3 миллиона на «ловца шахедов» 11 февраля, 18:14 Тимоти Снайдер (Фото:Mykola Swarnyk/Wikipedia)

Профессор Йельского университета Тимоти Снайдер собрал почти 1,3 млн долларов на систему противодействия российским дронам, известную как «ловец шахедов».

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

«Шесть таких систем уже защищают энергетические объекты Украины от российских атак. Благодаря сбору Тимоти закупим еще больше „ловцов“», — отметил он.

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В общей сложности через UNITED24 на «ловца шахедов» задонатили 11 278 раз. Среди присоединившихся к сбору — политик Хиллари Клинтон и философ Ювал Ной Харари.

Напомним, послами украинской фандрайзинговой платформы United24 уже стали актер Марк Хэммилл, астронавт Скотт Келли, певица Барбра Стрейзанд, группа Imagine Dragons и другие.