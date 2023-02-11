В рамках UNITED24. Историк Тимоти Снайдер собрал почти $1,3 миллиона на «ловца шахедов»

11 февраля, 18:14
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Тимоти Снайдер (Фото:Mykola Swarnyk/Wikipedia)

Тимоти Снайдер (Фото:Mykola Swarnyk/Wikipedia)

Профессор Йельского университета Тимоти Снайдер собрал почти 1,3 млн долларов на систему противодействия российским дронам, известную как «ловец шахедов».

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

«Шесть таких систем уже защищают энергетические объекты Украины от российских атак. Благодаря сбору Тимоти закупим еще больше ловцов“», — отметил он.

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В общей сложности через UNITED24 на «ловца шахедов» задонатили 11 278 раз. Среди присоединившихся к сбору — политик Хиллари Клинтон и философ Ювал Ной Харари.

Напомним, послами украинской фандрайзинговой платформы United24 уже стали актер Марк Хэммилл, астронавт Скотт Келли, певица Барбра Стрейзанд, группа Imagine Dragons и другие.

https://www.youtube.com/embed/GurX-ANwNfg
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Тимоти Снайдер Шахид Михаил Федоров Война России против Украины United24

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